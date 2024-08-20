Ну да, кризис, но он не впервые в Эстонии, и я верю, что страна и ее жители справятся, потому что нам есть что беречь и охранять.

Будет тяжело, будет сложно. Даже не будет, а уже непросто. В новостях часто мелькают новости о банкротстве мелких (и не только) предприятий, закрываются различные фирмы, магазины, кафе... Например, в этом году в Таллинне закрылись сразу три места из моих бывших работ. Это печально.

Особенно грустно, когда закрываются небольшие рестораны, кафе, бары - те самые, что создают колорит и атмосферу Старого города. Да, конечно, откроются другие - новые, со своим колоритом и дыханием, и я надеюсь, что это тоже будут маленькие «частные лавочки», что они выживут в кризис, что не все заберут себе сетевые заведения.

На пороге крупных перемен

В любом случае Эстония развивается, меняется. Лично мне очень интересно посмотреть, как будет развиваться Таллинн, оставшийся впервые за долгие годы без управления центристов.

Еще интереснее понаблюдать за переменами в эстонской школе, как она будет эволюционировать. Я понимаю, что это болезненный вопрос для многих русскоязычных жителей, что будет с эстонской школой, а точнее, что будет с русскоязычными учениками и учителями.