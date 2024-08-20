Эстония после восстановления независимости в 1991 году выбрала ориентацию на европейские ценности, при этом, как напоминает публицист Ева Пунш, некоторые жители Эстонии очень сожалели, что страна не выбрала путь «транзитного участка» между Россией и ЕС. Сейчас всем хорошо видно, что творится в странах, которые после 1991 года избрали Россию на роль своего «старшего патрона», и эта картина не только подтверждает единственную верность эстонского выбора, но и сигнализирует, что возвращенная свобода нуждается в неустанной защите.
ЕВА ПУНШ ⟩ 33 года назад Эстония вернулась домой, с тех пор Россия хочет наказать «неблагодарную падчерицу» (2)
20 августа для современной Эстонии очень важный день. Не просто государственный праздник восстановления независимости, нет; ключевое в его названии слово - «восстановление».
Свобода (она же независимость) - штука тяжелая, возьмешь столько, сколько сможешь вынести. Один раз Эстония эту свободу уже утратила, и 20 августа - такой день-напоминание о том, что независимость недостаточно один раз отвоевать, но необходимо еще уметь удержать. Свобода - это ответственность. Когда ты решаешь сам, как строить свою жизнь, не прячешься за чужим плечом, не ждешь «старших» указаний.
Существенная фора
Эстония (как и соседние страны Балтии) отлично справлялась эти тридцать три года, которые прошли с момента разрушения морока под названием СССР. Действительно, если смотреть статистику уровня жизни бывших «союзных республик», то страны Балтии всегда будут наверху таблиц. Это неудивительно, потому что Советский Союз пришел сюда на двадцать два года позднее, чем к другим. Неплохая фора!
Удалось сохранить память о самостоятельном пути. Строить независимость пришлось не с нуля, а именно что восстанавливать. Например, институт частной собственности, фермерство и многое другое. И, конечно же, строить уже новый современный мир. Эстонии, Латвии и Литве не пришлось доказывать, что они Европа, они ей уже были.
Поэтому логично, что из всех возможных путей развития Эстония после восстановления независимости в 1991 году выбрала ориентацию на европейские ценности, она просто вернулась домой. А варианты были возможны, я знаю, что некоторые жители Эстонии очень сожалели о том, что она не выбрала путь «транзитного участка» между Россией и ЕС. Плакали, что, мол, такие деньги мимо проплывают. Надеюсь, что события последних двух лет хоть немного отрезвили этих плакальщиков.
Да, конечно, у Эстонии были (и в каком-то минимуме даже остались) торговые отношения с Россией, но не до такой же степени, чтобы снова впасть в зависимость от «богатого соседа». Север помнит! Эстония видит, что творится в странах, которые после 1991 года выбрали Россию в качестве «старшего патрона».
И речь не только про Украину, для которой полный выход из-под российской опеки обернулся страшной ценой - войной. Но и про Грузию, у которой современная Россия уже откусила пятую часть территории. Молчу уже про Беларусь, диктатор которой изо всех сил косплеит старшего товарища.
Свобода по-прежнему нуждается в защите
Помнится, в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и пыталась отобрать другие украинские регионы, я объясняла знакомым эстонцам, что РФ просто считает Украину младшим братом, который несколько увлекся своей самостоятельностью, и его надо загнать домой. Эстонцы аккуратно спросили: «А кем тогда там считают Эстонию?», я ответила: «Неблагодарной падчерицей». Типа, подобрали, приютили, а она - прыг! - и в НАТО. Неблагодарная!!!
33 года возвращенной свободы - это еще совсем юный возраст, свободу и независимость надо оберегать. Да, в нынешней ситуации, во время полномасштабной войны в Украине, звучит логичным увеличение финансирования на оборону. Да, за счет граждан и жителей Эстонии - тех, кто платит налоги. Конечно, времена предстоят не самые легкие, но лучше заплатить такую цену, чем ту, что сейчас платит Украина. Никто взрослый и старший не придет и не построит щит. Сами, все сами. Это и есть независимость.
Ну да, кризис, но он не впервые в Эстонии, и я верю, что страна и ее жители справятся, потому что нам есть что беречь и охранять.
Будет тяжело, будет сложно. Даже не будет, а уже непросто. В новостях часто мелькают новости о банкротстве мелких (и не только) предприятий, закрываются различные фирмы, магазины, кафе... Например, в этом году в Таллинне закрылись сразу три места из моих бывших работ. Это печально.
Особенно грустно, когда закрываются небольшие рестораны, кафе, бары - те самые, что создают колорит и атмосферу Старого города. Да, конечно, откроются другие - новые, со своим колоритом и дыханием, и я надеюсь, что это тоже будут маленькие «частные лавочки», что они выживут в кризис, что не все заберут себе сетевые заведения.
На пороге крупных перемен
В любом случае Эстония развивается, меняется. Лично мне очень интересно посмотреть, как будет развиваться Таллинн, оставшийся впервые за долгие годы без управления центристов.
Еще интереснее понаблюдать за переменами в эстонской школе, как она будет эволюционировать. Я понимаю, что это болезненный вопрос для многих русскоязычных жителей, что будет с эстонской школой, а точнее, что будет с русскоязычными учениками и учителями.
Помнится, лет 10 назад моя эстонская подруга объясняла мне, что эстонцы - это как евреи без идеи миссионерства, не стремятся обращать в свою веру других. Но спустя пару лет, во время президентства Керсти Кальюлайд, моя подруга сказала: «Похоже, я ошиблась, мы все-таки баптисты!». Речь, конечно же, не о религиозной идее, а именно о миссионерстве.
На мой взгляд, Эстония слишком долго ждала (тридцать лет и три года!), когда русскоязычная часть сообщества захочет интегрироваться. Многие пришли к этому сами - выучили язык, закончили университеты, безо всякого давления, те, кто понимал, что свобода - это ответственность. Но со стороны государства все было слишком мягко, слишком ненавязчиво.
Реформа образования почему-то началась с верхней ступени - с высших учебных заведений, потом гимназическая ступень. А начинать стоило с самого низу - с детских садов; чем раньше ребенок начнет учить язык, тем проще ему будет учиться. Страх, что ребенок не сможет учиться на «иностранном языке», в итоге просто лишает ребенка возможностей: высшего образования, интересной специальности, стабильного будущего.
Совершенно непонятно, как единственный государственный язык кто-то называет «иностранным» для себя и своих детей. Даже те, кто родился уже в новой независимой Эстонии. Еще удивительны жалобы: «почему так внезапно?!». Нет, не внезапно, а вполне плавно и поэтапно, в этом году на эстонский язык обучения перейдут 1 и 4 классы. Не с 1 по 4, а только первые и четвертые.
И нет никаких причин бояться, что из школ уволят высококлассных специалистов, а им на смену придут трактористы и уборщицы, как некоторые любят пугать друг друга в интернете. Квалификационные требования для учителей подразумевают наличие высшего образования. Так что будет сложно, никто не спорит, но не так страшно, как кто-то любит пугаться.
Еще, конечно, страшно интересно посмотреть, как мы будем жить с новыми налогами, на чем будем экономить, и на чем зарабатывать. В Эстонии жить не соскучишься! Это точно!
Поэтому я хочу в этот праздничный день пожелать Эстонии и всем ее жителям стойкости, последовательности, терпения. Ну и чтобы не было войны, конечно же.