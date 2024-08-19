В правящей коалиции по-прежнему не могут договориться о криминализации языка вражды

В партиях правящей коалиции расходятся мнения о том, какие критерии языка вражды нужно зафиксировать в законе в дополнение к национальности, цвету кожи и вероисповеданию.

Закон о языке вражды был принят в первом чтении в сентябре 2023 года вопреки противодействию со стороны EKRE, «Отечества» и Центристской партии, которые представили к законопроекту сотни поправок.

Тогда основным вопросом для правящей коалиции был выбор процедурных решений, которые позволят обойти обструкцию со стороны оппозиции (ограничение права депутатов брать перерывы между голосованиями, пакетное голосование по поправкам и т.п.), однако к настоящему времени главным препятствием для дальнейшего продвижения законопроекта стали разногласия среди правящих партий о том, какие признаки должен содержать язык вражды, чтобы его можно было считать уголовным преступлением.

Еврокомиссия в 2020 году возбудила против Эстонии процедуру о нарушении, поскольку Пенитенциарный кодекс Эстонии, по оценке Брюсселя, недостаточно регулирует язык вражды и противоречит рамочному решению ЕС.