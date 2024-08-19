Ушел из дома и пропал: полиция объявила в розыск 87-летнего мужчину

О том, что 87-летний Калев покинул свой дом в Тарту, сообщил родственник, по словам которого, до сих пор неизвестно, где может находиться пропавший. Ночью полиция проверила окрестности места жительства Калева, берег реки Эмайыги и район у канала Анне. Пока что найти мужчину не удалось. У него не было при себе телефона.