Полиция обратилась за помощью в поисках 87-летнего мужчины, который ночью ушел из своего дома в Тарту и не вернулся.
Ушел из дома и пропал: полиция объявила в розыск 87-летнего мужчину
О том, что 87-летний Калев покинул свой дом в Тарту, сообщил родственник, по словам которого, до сих пор неизвестно, где может находиться пропавший. Ночью полиция проверила окрестности места жительства Калева, берег реки Эмайыги и район у канала Анне. Пока что найти мужчину не удалось. У него не было при себе телефона.
Рост Калева - около 173 см, худощавого телосложения. У него седые волосы. Когда он уходил из дома, на нем могли быть синие джинсы и темно-синие кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фотографии человека, позвонить по телефону 112.