В субботу спасатели в Тартумаа устранили разлив топлива и потушили пожар, начавшийся от металлолома.
Спасатели устранили разлив топлива и потушили горящий металлолом
В субботу около восьми часов вечера спасатели получили сообщение о разливе топлива на дороге в поселке Кюлитсе. Они обработали небольшой участок дороги абсорбирующим материалом. Департамент транспорта был уведомлен о случившемся, на месте происшествия был установлен предупреждающих знаков и организации дорожных работ.
Около одиннадцати часов вечера спасатели вновь выехали по вызову в поселок Тырванди, где горел старый автомобиль. Им быстро удалось взять огонь под контроль.