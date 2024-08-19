Спасатели устранили разлив топлива и потушили горящий металлолом

В субботу около восьми часов вечера спасатели получили сообщение о разливе топлива на дороге в поселке Кюлитсе. Они обработали небольшой участок дороги абсорбирующим материалом. Департамент транспорта был уведомлен о случившемся, на месте происшествия был установлен предупреждающих знаков и организации дорожных работ.