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Спасатели устранили разлив топлива и потушили горящий металлолом

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Спасатели. Снимок иллюстративный.
Спасатели. Снимок иллюстративный. Фото: Kristjan Teedema

В субботу спасатели в Тартумаа устранили разлив топлива и потушили пожар, начавшийся от металлолома.

В субботу около восьми часов вечера спасатели получили сообщение о разливе топлива на дороге в поселке Кюлитсе. Они обработали небольшой участок дороги абсорбирующим материалом. Департамент транспорта был уведомлен о случившемся, на месте происшествия был установлен предупреждающих знаков и организации дорожных работ.

Около одиннадцати часов вечера спасатели вновь выехали по вызову в поселок Тырванди, где горел старый автомобиль. Им быстро удалось взять огонь под контроль.

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