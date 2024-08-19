Спасатели достали провалившихся в старый дымоход журавлей

Вчера, 18 августа, в 10:08 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Линте волости Ряпина в дымоход полуснесенной котельной провалились молодые журавли и слышно, как они бьют крыльями.

Спасатели использовали одну лестницу, чтобы подняться к дымоходу, а другую - чтобы спуститься на три метра вниз и извлечь двух попавших в беду птиц, сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.