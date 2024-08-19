Оборот сверхуспешной эстонской компании рухнул более чем вдвое

Из годового отчета следует, что в прошлом году компания продолжала активно заниматься продажей судового топлива, но прекратила грузоперевозки. В результате оборот сократился с миллиарда до 410 миллионов евро.

Это, в свою очередь, привело к снижению прибыли — если позапрошлый год компания завершила с прибылью в 36,5 миллиона евро, то в 2023 году эта сумма составила чуть более семи миллионов.