Компания Bunker Partner OÜ, которая в основном связана с судоходным сектором и входит в число самых быстрорастущих компаний в Европе, заработала в прошлом году на 60% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда оборот компании превысил миллиард, пишет dv.ee.
Оборот сверхуспешной эстонской компании рухнул более чем вдвое
Из годового отчета следует, что в прошлом году компания продолжала активно заниматься продажей судового топлива, но прекратила грузоперевозки. В результате оборот сократился с миллиарда до 410 миллионов евро.
Это, в свою очередь, привело к снижению прибыли — если позапрошлый год компания завершила с прибылью в 36,5 миллиона евро, то в 2023 году эта сумма составила чуть более семи миллионов.
Руководство не ожидает значительных изменений в деятельности компании в этом году.