Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Кевина-Ричарда, который ушел из дома в Рапламаа и пропал.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Кевина-Ричарда
Кевин-Ричард ушел из дома в волости Кохила 27 июля и с тех пор не вернулся. Последний раз он контактировал с полицией по телефону 15 августа, но до сих пор не удалось определить его точное местонахождение или встретиться с ним. На данный момент неизвестно, где он находится и с кем проводит время. Возможно, он в Таллинне, где у него есть друзья и знакомые.
Кевин-Ричард ростом 181 см, имеет спортивное телосложение и светло-коричневые короткие волосы с легким рыжим оттенком. У него длинная челка, которая падает на глаза.
Полиция просит всех, кто видел Кевина-Ричарда или знает, где он может быть, сообщить об этом по телефону 112.