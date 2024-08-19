ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Кевина-Ричарда

Кевин-Ричард ушел из дома в волости Кохила 27 июля и с тех пор не вернулся. Последний раз он контактировал с полицией по телефону 15 августа, но до сих пор не удалось определить его точное местонахождение или встретиться с ним. На данный момент неизвестно, где он находится и с кем проводит время. Возможно, он в Таллинне, где у него есть друзья и знакомые.