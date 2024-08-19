АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Хаос и растерянность: Россия оказалась не готова к войне на своей территории

Но на помощь государства могут рассчитывать только те эвакуированные, которые находятся в «пунктах временного размещения». Если беженцы живут у родственников или самостоятельно арендуют жилье, им не выплачивают и этих крохотных пособий.

Почему такие скромные выплаты? Потому что проблемы российского бюджета нарастают.

Так, доходы от налога на прибыль предприятий за первое полугодие в России сократились на 10%, а инфляция превысила 9%. Но дело не только в деньгах. Очень скупо на события в Курской области реагировали все средства массовой информации России и российское общество в целом.

Акции солидарности с курянами малочисленны

Когда Путин объявил о нападении на Украину, в Курске и Белгороде 24 февраля 2022 года десятки тысяч человек вышли на акцию солидарности с террористами Донецка и Луганска. 10 августа 2022 года в России состоялись акции солидарности с Курском. Но поддержать регион, куда пришла война, вышли единицы россиян. Даже в Петербурге в мероприятии приняло участие не более 50 человек. В Москве вообще никаких акций не было.