6 августа 2024 года ВСУ начали проведение своей «специальной военной операции» (СВО) на территории Курской области России. За десять дней армия Украины установила контроль над российской территорией, чья площадь превышает размер захваченных Россией земель на востоке Украины за год. Публицист Андрей Кузичикин не берется оценивать военные аспекты этой операции, но пытается пронализировать действия гражданской администрации российских регионов, куда так неожиданно пришла война.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Хаос и растерянность: Россия оказалась не готова к войне на своей территории
Говорят, что эффективность любой системы управления можно оценить по тому, насколько власть адекватно реагирует на кризисные ситуации. Власти приграничных регионов России после начала операции ВСУ в Курской области продемонстрировали растерянность и панические настроения. Причина административного бессилия - путинская вертикаль управления, которая отвергает политическую конкуренцию, убивает инициативу и рекрутирует во власть тупых и слепых исполнителей приказов сверху.
В случае пожаров, наводнений или «мятежа Пригожина» российские регионы каждый раз демонстрируют паралич воли и бездействие. Так случилось и 6 августа: не получив приказа из Москвы, власть в Курской области впала в ступор. Начало боевых действий сопровождалось полным крахом гражданской инфраструктуры, что привело к хаосу и дезорганизации процесса эвакуации населения.
На сегодняшний день более 120 000 жителей 8 районов Курской области оставили свои дома. Часть из них была вывезена на автобусах, но более половины вынуждены были выбираться из охваченных боевыми действиями районов на личном транспорте или пешком. Уничтожение объектов критической инфраструктуры - линий электропередач, трансформаторов и вышек связи привело к обесточиванию сотен населенных пунктов и нарушению мобильной связи.
Дефицит информации
Желающие эвакуироваться не могли получить информацию о местах сбора и маршрутах движения транспорта. Жители многих населенных пунктов даже не знали, что эвакуация носит обязательный характер, и прятались от обстрелов в укрытиях несколько дней, а потом лесными тропами самостоятельно пробирались в безопасные районы. До сих пор не известна судьба более 2000 человек, оставшихся в зоне боевых действий. Но в «целях информационной безопасности» власти запретили публиковать списки пропавших и проводить их поиск.
По данным местных информационных ресурсов, в «серой зоне» Курской области, где нет контроля ни российских, ни украинских военных, началось мародерство. Иногда местные жители, оставшиеся без снабжения и помощи, вынуждены были искать продукты и воду в брошенных домах и магазинах. Но чаще в опустевших селах действуют злоумышленники, которые из торговых центров и чужих квартир вывозят ценные вещи, мебель и электронику.
В некоторых населенных пунктах организована гражданская самооборона и патрули для борьбы с мародерами. Случаются в этой борьбе и анекдотические истории. Так, два мародера забрались в магазин через выбитую витрину. Увидели, что на прилавках много алкоголя и сигарет, и один отправился за машиной, чтобы все это вывезти. Второй мародер остался охранять товар. И вдруг - патруль. Мародер не растерялся и встал за прилавок. Патруль заходит в магазин, и парень спрашивает: «Ребята! Чего хотели? У меня кассовый аппарат не работает, но могу продать сигареты за наличные». Ребята уже хотели отдать деньги, но вошел второй мародер с мешками и заорал: «Это наш товар! Мы его первые нашли!». Патрульные повязали обоих бандитов.
Эвакуация в прифронтовые зоны
История забавная. Но совсем не смешно эвакуированным жителям, которых направляют в «пункты временного размещения». В Курской и соседних областях не оказалось подходящих помещений, чтобы принять десятки тысяч беженцев. Поэтому эвакуированных отправляют в пансионаты Московской области, Краснодарского края и даже в дома отдыха на территории Запорожской области, оккупированной Россией.
Люди бегут от войны и оказываются фактически в прифронтовой зоне. Но мест катастрофически не хватает. По последней информации, в качестве «пунктов временного размещения» стали использовать составы поездов. Многие беженцы потеряли свое имущество, оказались без денег и документов. Для них организована выдача гуманитарной помощи в Курске и некоторых районных центрах. Помощь оказывают организации добровольцев и «Красный Крест».
Чтобы получить пакет крупы и макарон люди стоят в очередях несколько часов. А в населенных пунктах, перешедших по контроль Украины, гуманитарную помощь раздают гражданам России солдаты ВСУ.
Режим КТО
В Кремле долго думали, как назвать происходящее в Курской области. Придумали через 4 дня и назвали события «попыткой Украины дестабилизировать обстановку в трех приграничных регионах России». Только 10 августа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, граничащих с Украиной, был объявлен режим «Контртеррористической операции» (КТО). Режим оказался самым масштабным в современной истории России и по площади, где он действует, и по численности проживающего здесь населения - более 4 млн человек.
Режим КТО позволяет без дополнительных санкций контролировать телефонные разговоры и переписку граждан, досматривать транспорт, входить в жилые помещения, принудительно эвакуировать граждан, изымать транспорт для общественных нужд. Днем ранее, 9 августа, на территории Курской области, а 16 августа - на территории Белгородской области был объявлен режим «Чрезвычайной ситуации федерального уровня».
Этот режим позволяет направлять в регионы деньги федерального бюджета на оказание материальной поддержки граждан. Но давайте оценим размер этой помощи. Эвакуированные граждане получают единовременную выплату в 15 000 рублей (150 евро), компенсация за частичную утрату имущества - 750 000 рублей (750 евро), компенсация за полную утрату имущества - 150 000 рублей (1500 евро). При этом, согласно официальной статистике, средняя зарплата в России составляет 87 000 рублей (870 евро).
Но на помощь государства могут рассчитывать только те эвакуированные, которые находятся в «пунктах временного размещения». Если беженцы живут у родственников или самостоятельно арендуют жилье, им не выплачивают и этих крохотных пособий.
Почему такие скромные выплаты? Потому что проблемы российского бюджета нарастают.
Так, доходы от налога на прибыль предприятий за первое полугодие в России сократились на 10%, а инфляция превысила 9%. Но дело не только в деньгах. Очень скупо на события в Курской области реагировали все средства массовой информации России и российское общество в целом.
Акции солидарности с курянами малочисленны
Когда Путин объявил о нападении на Украину, в Курске и Белгороде 24 февраля 2022 года десятки тысяч человек вышли на акцию солидарности с террористами Донецка и Луганска. 10 августа 2022 года в России состоялись акции солидарности с Курском. Но поддержать регион, куда пришла война, вышли единицы россиян. Даже в Петербурге в мероприятии приняло участие не более 50 человек. В Москве вообще никаких акций не было.
В связи с этим z-блогеры просто впали в истерику, проклиная жителей Москвы за равнодушие к судьбе страны. На самом деле триггер случившегося в обществе когнитивного диссонанса - сам Путин. С одной стороны, у вождя России появилась возможность громко заявить, что он был прав, когда предупреждал о коварных планах Украины и НАТО напасть на Россию. Можно было бы эту историю силами пропаганды поднять до уровня эпоса под лозунгом «Отечество в опасности!» и провести многотысячные митинги в поддержку политики Путина.
С другой стороны, такое масштабирование проблемы обнулило бы все результаты войны Путина против Украины: воевали-воевали почти 900 дней, хвастались успехами, уверяли, что «победа близка» и «все идет по плану», и вдруг… Война пришла в Россию и актуальным стал мем «Вместо Киева за 3 дня взяли Курск». Была надежда, что российское общество само придет в движение и на волне патриотизма люди хлынут в военкоматы, чтобы записаться на фронт. Но даже в Курске очереди за гуманитарной помощью есть, а в военкоматы их нет.
Призрак мобилизации
Призрак тотальной мобилизации вновь встал над Россией. Но мобилизация потребует колоссальных ресурсов, в том числе организационных и политических. И Путин боится, что система деградировавшей российской власти не выдержит нового вызова. А главное - не выдержит и российское общество, которое может от активной поддержки войны перейти к воинствующему пацифизму, чтобы спасти своих детей и свое будущее.
Только 16 августа министр обороны России Андрей Белоусов создал координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий - Белгородской, Брянской и Курской областей. Это свидетельствует об отсутствии у Кремля стратегии на случай военного кризиса, подобно случившемуся в Курской области.
Думаю, Эстония должна учиться на чужих ошибках и трансформировать их в решения, направленные на подготовку к возможной войне будущего. Например, речь может идти о регламентах создания военно-гражданских администраций, о порядке формировании в волостях органов, координирующих вопросы эвакуации и размещении беженцев. Необходимо отработать альтернативные системы и механизмы оповещения граждан в условиях военных действий и усилить фортификацию приграничных с Россией территорий.
Нельзя исключать и планов по созданию военных комендатур НАТО на территориях Псковской и Ленинградской областей. В жизни все может пригодиться. Раньше начнем, первыми будем готовы.