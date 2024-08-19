Истребители союзников проведут тренировочные полеты над Раквере и Тапа

В рамках учений истребители проведут серию тренировочных полетов, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров, передал Генеральный штаб Сил обороны.

Тренировочные полеты будут проходить с 19 по 23 августа над Тапа, Раквере и центральным полигоном Сил обороны в промежутке 10:30-16:00. Расписание полетов может меняться в связи с погодными условиями.

Учения «Яростный волк» проводятся в регионе Балтийского моря дважды в год. Они направлены на углубление сотрудничества и взаимной интеграции различных войсковых элементов сил НАТО в Эстонии, Латвии и Литве.

Авиационные наводчики - специалисты сухопутных сил, которые отвечают за координацию воздушных ударов по земле. При этом они находятся в непосредственной близости от целей.