В прошлом году средняя заработная плата эстонских учителей выросла более чем на 420 евро и достигла целевого показателя в 120% от средней заработной платы Эстонии, установленного в плане развития образования. Однако быстрый рост средней заработной платы затрудняет поддержание этого уровня, говорится в опубликованном отчете Центра мониторинга развития «Заработная плата учителей».
Заработная плата учителей стремительнo выросла, но удержание этого показателя под вопросом
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико отметила, что план развития образования на 2021–2035 годы устанавливает цель, согласно которой средняя заработная плата преподавателей общего и профессионального образования должна составлять 120% от средней заработной платы Эстонии.
«Несомненно, радует, что цель, касающаяся заработных плат учителей, оказалась достигнута, причем раньше, чем было ранее спрогнозировано. В то же время из-за сложного состояния государственного бюджета поддержание этого уровня в ближайшие годы может оказаться непосильной задачей», - сказала Киндсико.
Банк Эстонии прогнозирует рост средней заработной платы в этом году на 7,4%, поэтому для поддержания уровня целевого показателя в 120%, установленного в плане развития, средняя заработная плата учителей в этом году должна составить 2362 евро.
Выросла региональная конкурентоспособность зарплат
По словам Киндсико, рост заработной платы учителей Эстонии на протяжении некоторого времени характеризуют однократные скачки вверх. «Например, в 2008 и 2023 году значительный рост заработных плат компенсировал их отставание от заработка других специалистов, однако большую уверенность в завтрашнем дне учителям обеспечил бы более равномерный ежегодный рост зарплат», - подчеркнула она, добавив, что такая мера также повысила бы привлекательность профессии учителя.
В своем кратком отчете Центр мониторинга развития отмечает, что региональная конкурентоспособность заработных плат учителей выросла, однако между уездами сохраняются существенные различия. Например, заработная плата учителя из Харьюмаа выше средней заработной платы по уезду на 13%, тогда как в Ида-Вирумаа учитель может зарабатывать на 55% выше средней заработной платы.
Харьюмаа и Тартумаа - единственные уезды, где в 2023 году учителя зарабатывали менее 120% от средней заработной платы по уезду, но нужно помнить, что это регионы с самой высокой стоимостью жизни, в том числе с точки зрения цен на недвижимость.
«В то же время именно в этих двух уездах работает более половины всех эстонских учителей - порядка 10 000 человек. Кроме того, следует учитывать, что в Харьюмаа и Тартумаа у учителей со степенью магистра имеется больше альтернативных вариантов работы; низкий процент привязанности к работе учителем, вероятно, свидетельствует о проблемах с условиями труда и нагрузкой», - отмечает Киндсико, указывая на важные недостатки.
Средний доход учителей остается низким
Поскольку на место учителя прежде всего ждут специалистов со степенью магистра, важно сравнивать зарплаты учителей с зарплатами людей с университетским образованием, подчеркивает Центр мониторинга развития.
Например, средняя брутто-заработная плата выпускника магистратуры в 2022 году составляла 2812 евро, а средняя брутто-заработная плата учителя общеобразовательной школы была на 28% ниже этого показателя. «В Эстонии есть значительное число учителей, не обладающих степенью магистра, но все они получают похожую заработную плату, то есть требование о наличии степени магистра не приносит ощутимого дополнительного дохода», - уточнила Киндсико.
Из краткого отчета Центра мониторинга развития также выяснилось, что заработная плата учителей все-таки выше, чем средняя зарплата других работников образования, и в 2023 году она превысила средний заработок преподавателя университета со степенью магистра.
Краткий отчет «Заработная плата учителей» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее нового поколения учителей», цель которого - разработать сценарии спроса на учителей и формирования их нового поколения до 2040 года исходя из локальных и глобальных трендов.
Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.