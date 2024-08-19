Заработная плата учителей стремительнo выросла, но удержание этого показателя под вопросом

Харьюмаа и Тартумаа - единственные уезды, где в 2023 году учителя зарабатывали менее 120% от средней заработной платы по уезду, но нужно помнить, что это регионы с самой высокой стоимостью жизни, в том числе с точки зрения цен на недвижимость.

«В то же время именно в этих двух уездах работает более половины всех эстонских учителей - порядка 10 000 человек. Кроме того, следует учитывать, что в Харьюмаа и Тартумаа у учителей со степенью магистра имеется больше альтернативных вариантов работы; низкий процент привязанности к работе учителем, вероятно, свидетельствует о проблемах с условиями труда и нагрузкой», - отмечает Киндсико, указывая на важные недостатки.

Средний доход учителей остается низким

Поскольку на место учителя прежде всего ждут специалистов со степенью магистра, важно сравнивать зарплаты учителей с зарплатами людей с университетским образованием, подчеркивает Центр мониторинга развития.

Например, средняя брутто-заработная плата выпускника магистратуры в 2022 году составляла 2812 евро, а средняя брутто-заработная плата учителя общеобразовательной школы была на 28% ниже этого показателя. «В Эстонии есть значительное число учителей, не обладающих степенью магистра, но все они получают похожую заработную плату, то есть требование о наличии степени магистра не приносит ощутимого дополнительного дохода», - уточнила Киндсико.

Из краткого отчета Центра мониторинга развития также выяснилось, что заработная плата учителей все-таки выше, чем средняя зарплата других работников образования, и в 2023 году она превысила средний заработок преподавателя университета со степенью магистра.

Краткий отчет «Заработная плата учителей» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее нового поколения учителей», цель которого - разработать сценарии спроса на учителей и формирования их нового поколения до 2040 года исходя из локальных и глобальных трендов. Центр мониторинга развития - это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.