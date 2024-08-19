Владимир Свет Страшилки пора забыть, мы готовы стать скучной Скандинавией

Человеку 1992 года рождения немного странно писать о событиях начала 1990-х и проводить параллели с сегодняшним днем. Однако всем известно: восстановление независимости Эстонии было сопряжено с очень трудными в экономическом отношении временами.

Нехватка элементарных продуктов питания и очереди за имеющимися, опасения за отопительный сезон и регулярные новости о том, что могут возникнуть проблемы с продажей бензина, не говоря о разгуле преступности – все это благополучно кануло в Лету.

В 1992 году средняя зарплата в пересчете на евро составляла 35 евро. Сейчас средняя зарплата колеблется в районе 1900 евро и, вероятно, пару лет спустя преодолеет отметку в 2000 евро.

Западные инвестиции и активность крупного бизнеса, растущая внешняя торговля, европейская интеграция и многолетний труд всех жителей Эстонии, вне зависимости от их родного языка, – все это позволило эстонской экономике за эти годы вырасти в 40 раз.

Если взглянуть на мою сферу ответственности, то и здесь мы видим огромные улучшения. Выросли средние скорости движения по шоссе, однако при этом езда на автомобиле стала гораздо безопаснее: к сожалению, на дорогах по-прежнему гибнут люди, но число смертей снизилось за эти годы в 10 раз. На острова мы ездим на современных паромах, а Таллиннский аэропорт несколько раз признан лучшим в Европе.

Неоднородная ситуация