Главное достижение Эстонии за прошедшие с момента восстановления независимости 33 года – невероятный рост благосостояния. Однако изменения коснулись не всех одинаково, и теперь нам необходимо приложить много усилий, чтобы снижать царящее в обществе неравенство. Возможный и логичный вариант – скандинавская модель развития, пишет министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия).
Владимир Свет ⟩ Страшилки пора забыть, мы готовы стать скучной Скандинавией
Человеку 1992 года рождения немного странно писать о событиях начала 1990-х и проводить параллели с сегодняшним днем. Однако всем известно: восстановление независимости Эстонии было сопряжено с очень трудными в экономическом отношении временами.
Нехватка элементарных продуктов питания и очереди за имеющимися, опасения за отопительный сезон и регулярные новости о том, что могут возникнуть проблемы с продажей бензина, не говоря о разгуле преступности – все это благополучно кануло в Лету.
В 1992 году средняя зарплата в пересчете на евро составляла 35 евро. Сейчас средняя зарплата колеблется в районе 1900 евро и, вероятно, пару лет спустя преодолеет отметку в 2000 евро.
Западные инвестиции и активность крупного бизнеса, растущая внешняя торговля, европейская интеграция и многолетний труд всех жителей Эстонии, вне зависимости от их родного языка, – все это позволило эстонской экономике за эти годы вырасти в 40 раз.
Если взглянуть на мою сферу ответственности, то и здесь мы видим огромные улучшения. Выросли средние скорости движения по шоссе, однако при этом езда на автомобиле стала гораздо безопаснее: к сожалению, на дорогах по-прежнему гибнут люди, но число смертей снизилось за эти годы в 10 раз. На острова мы ездим на современных паромах, а Таллиннский аэропорт несколько раз признан лучшим в Европе.
Неоднородная ситуация
Однако будет неверно утверждать, что улучшения коснулись всех жителей Эстонии без исключения. Мы видим, что неравенство в зарплатах продолжает расти. Увеличиваются разрывы между большими городами и сельской местностью. В Таллинне ученые также фиксируют расслоение по этническому признаку, которое только усугубляется со временем.
Я не стану говорить, что именно у меня есть решение для всех этих проблем. Как министр инфраструктуры, я отвечаю и за жилищную политику. Это один из приоритетов социал-демократов в этом правительстве.
Мы считаем, что все имеют право на достойное жилье, и там, где рынок не работает, государство должно прийти на помощь. Поэтому необходимо развивать так называемые арендные дома для молодых специалистов.
Также государство направит дополнительные средства на реновацию жилых домов – большая часть городского населения Эстонии живет типовых в домах, построенных в советский период. Дома со временем неминуемо изнашиваются, коммунальные счета растут, а стоимость жилья падает. Поэтому реновация – необходимое действие, которое в ближайшие десятилетия должно коснуться практически всех домов.
Где "эстонская Nokia"?
Много лет в прессе и общественных дискуссиях ищут "эстонскую Nokia". Метафора подразумевает, что однажды мы найдем какую-то бизнес-идею, которая изменит экономику всей страны. В Финляндии успех Nokia послужил толчком к развитию многих других успешных технологических компаний и привел к росту экономики и благополучия всей страны.
Иногда это словосочетание используется и в более широком значении: что нам изменить в обществе, чтобы качество жизни улучшилось не только у самых богатых слоев населения. Для меня ответ очевиден: Эстония готова к более активному участию государства в экономике, если это необходимо для роста благополучия наших жителей. В конце концов, от сокращения неравенства выигрывают все без исключения.
Правые партии в разговорах об экономике иногда по-прежнему используют страшилки, отсылающие к коммунистическому прошлому. Мол, только рынок может обеспечить рост экономики и государство вообще не должно вмешиваться. На практике мы видим хорошие примеры прямо по соседству.
Я говорю о скандинавских странах – их модель развития экономики опирается на очень качественное и доступное образование, поддержку своих предприятий и повышение их глобальной конкурентоспособности. Все это делается в гармонии с окружающей средой и с особым вниманием к региональной политике.
Одна из причин такого подхода – длинная традиция социал-демократической политики. Я считаю, что и в Эстонии мы готовы к более "левой" политике в экономике, где государство приходит на помощь тем, кто в этом нуждается. Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия – это страны, близкие нам как географически, так и культурно.
Большинство читателей бывало в этих странах и хорошо знают, что это комфортные, тихие и спокойные, благополучные и по-своему даже скучные страны. Думаю, что нам стоит больше опираться на опыт своих процветающих соседей. Поэтому моя картина будущего проста – Эстония тоже должна стать скучной Скандинавией.