РАЙНЕР САКС Россия второй раз с начала полномасштабного вторжения привлекла к войне космические войска

Это очень важный показатель кадрового дефицита в российской армии. Традиционно силы, включенные в стратегическое сдерживание, не используются для других задач. За время начавшейся против Украины войны это было сделано лишь однажды, когда в 2022 году, после отступления из Киевской области и северной Украины, из запасов стратегических ВВС были изъяты транспортные машины и бензовозы.

Блефующий Лукашенко

Белорусский лидер Лукашенко нашел в себе силы сделать еще одно продолжительное публичное выступление. Он объявил, что перебросил треть белорусских войск к границе с Украиной, поскольку Украина собрала на своей стороне около границы около 120 000 человек. В погранвойсках Украины, со своей стороны, заявили, что не видели такой концентрации сил на белорусской стороне. Вряд ли и Украине есть где взять сейчас более крупные силы, которые можно было бы просто держать в бездействии с целью раздражать белорусского лидера.