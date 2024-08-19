В украинских СМИ появилась информация, что российское военное командование сформировало в Курской области боевое подразделение из личного состава стратегических ВВС и космических войск. Это очень важный показатель дефицита кадров в российской армии, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Россия второй раз с начала полномасштабного вторжения привлекла к войне космические войска
Перевод: Павел Соболев
По словам украинского военного аналитика Александра Коваленко, сейчас российская армия организует оборонительные операции в Курской области контингентом в 15 000 человек, из которых только 6000 переброшены туда с Донбасса.
На сегодняшний день украинские силы заняли территорию площадью около 1300 квадратных километров, а имеющихся сил недостаточно даже для того, чтобы остановить наступление украинской армии. Поэтому невозможно представить, как в ближайшие недели российская армия сможет начать крупное наступление по возвращению своей территории.
Украинская армия продолжает добиваться незначительных успехов в Курской области, но, судя по всему, пока в основном закрепляет достигнутые успехи и укрепляет свои позиции. Основной потенциал продвижения в настоящее время связан с изоляцией российских сил в районе Глушково. Вчера был разрушен последний мост через реку Сейм, что отрезало связь Глушковского района с другими территориями России.
Предположительно, российская армия сможет построить через эту реку несколько понтонных мостов, но у российской армии нет надежды защитить этот район. Украинские силы, похоже, не слишком торопятся и действуют осторожно. Российское командование начало более активно использовать ВВС и беспилотники для остановки продвижения ВСУ. Можно предположить, что украинское командование не планирует очень быстрого наступления. Даже небольшого ежедневного прогресса достаточно для достижения политических целей.
В прошлый раз космические войска использовались Россией весной 2022 года
В украинских СМИ появилась информация о том, что российское военное командование сформировало в Курской области боевое подразделение из личного состава стратегических ВВС и космических войск. По имеющейся информации, это подразделение было сформировано уже в мае и переброшено в Курскую область для прикрытия границы еще до начала наступления украинских сил.
Это очень важный показатель кадрового дефицита в российской армии. Традиционно силы, включенные в стратегическое сдерживание, не используются для других задач. За время начавшейся против Украины войны это было сделано лишь однажды, когда в 2022 году, после отступления из Киевской области и северной Украины, из запасов стратегических ВВС были изъяты транспортные машины и бензовозы.
Блефующий Лукашенко
Белорусский лидер Лукашенко нашел в себе силы сделать еще одно продолжительное публичное выступление. Он объявил, что перебросил треть белорусских войск к границе с Украиной, поскольку Украина собрала на своей стороне около границы около 120 000 человек. В погранвойсках Украины, со своей стороны, заявили, что не видели такой концентрации сил на белорусской стороне. Вряд ли и Украине есть где взять сейчас более крупные силы, которые можно было бы просто держать в бездействии с целью раздражать белорусского лидера.
Лукашенко постоянно пытается раздуть тему расширения или эскалации войны в СМИ в надежде обескуражить сторонников Украины. Сама цель - представить Украину населению своей страны как страну и нацию, враждебную Беларуси. С самого начала Курской операции он опасался, что воюющие в составе украинских сил добровольцы могут что-то сделать и в Беларуси. В Беларуси, конечно, немало людей, которые сопереживают украинским войскам. Если будет четкое понимание того, что Россия не сможет реально защитить свою территорию, политическая нестабильность в Беларуси обязательно усилится.
Лукашенко также охотно продолжал культивировать польскую угрозу в СМИ, заявляя, что Польша вооружается с целью вторжения в Беларусь. И Беларусь, и Россия активно распространяют версию о том, что шла подготовка к переговорам между Украиной и Россией, но вторжение Украины в Курскую область прервало этот процесс. Все указывает на то, что у российского военного командования нет средств для быстрого изгнания украинских войск с территории России, и они пытаются облегчить ситуацию информационными операциями.
Сегодня ночью российская армия атаковала Украину с помощью 11 иранских дронов, все из которых были уничтожены. В результате вчерашнего обстрела Киевской области довольно большое количество частных домов в пригородах, судя по всему, пострадало от падения обломков ракет.
Склад нефтепродуктов, который позавчера атаковали украинские беспилотники в Ростовской области, сегодня рано утром все еще горел. Вероятно, это одно из крупнейших попаданий в такой объект за всю войну. Россия запретила экспорт нефтепродуктов из страны как минимум до конца этого года, а это означает, что атаки Украины имели серьезные последствия для России.
Положение на поле боя
На фронтах активность наступлений российской армии остается на уровне предыдущих дней.
В районе Харькова российская армия организовала отдельные атаки на Волчанск и Липцы, но они не увенчались успехом.
В районе городов Купянск и Лиман на севере Донбасса атаки российской армии значительно активизировались. Сообщений об устойчивом успехе агрессора нет. Российские подразделения вчера бездействовали в районе Северска.
Российское командование активизировало удары по городу Часов Яр и южнее Бахмута, но безрезультатно. В Торецком районе идут интенсивные обстрелы. По данным российских блогеров, россияне продвинулись к восточной части Торецка и поселку Нью-Йорк, однако сомнительно, что агрессор добился какого-либо устойчивого прогресса.
В районе Покровска продолжалась очень интенсивная наступательная деятельность, однако заметного прогресса вчера не произошло. Украинская администрация объявила об эвакуации жителей трех населенных пунктов, в том числе Покровска. В основном это связано с планирующими бомбами ВВС России. К юго-западу от Донецка российские войска менее активны, но пытаются атаковать более крупными бронетанковыми подразделениями, что пока не принесло успеха. Вчера одна такая единица бронетехники была уничтожена при нападении на город Угледар.
На Южном фронте русские части действовали более пассивно. Отдельные атаки совершались по украинским позициям на восточном берегу Днепра, которые обычно не приносили результатов.
Путин посещает Азербайджан
Визит президента России в Азербайджан подтверждает изменения, произошедшие на Кавказе за последние несколько лет. Россия развивает партнерство с Азербайджаном, и, учитывая уход России из Нагорного Карабаха, на данный момент на столе переговоров нет принципиальных проблем, препятствующих общению. Россия определенно хотела бы быть вовлечена в процесс регулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Вопрос в том, насколько Азербайджан и Турция считают это необходимым.
Россия также пытается использовать Азербайджан для обхода санкций против России. Основной интерес России к Азербайджану связан с установлением сухопутного транспортного сообщения с Ираном, что в первую очередь означает установление железнодорожного сообщения. Азербайджан довольно осторожно относится к развитию отношений с Россией, но в то же время не заинтересован в конфронтации.
Желание Азербайджана присоединиться к ассоциации БРИКС сигнализирует о том, что отношения с Россией станут менее напряженными, но Азербайджан, конечно, не хочет попасть в ситуацию, когда Россия сможет руководить внешней или внутренней политикой Баку.