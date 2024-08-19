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Стала известна дальнейшая судьба канцлера Министерства обороны, раскритиковавшего правительство

Редактор: rus.postimees.ee
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Кусти Сальм.
Кусти Сальм. Фото: Mihkel Maripuu

Кусти Сальм, который в конце августа покинет пост канцлера Министерства обороны, сообщил ERR, что займет новую должность, скорее всего, в частном секторе, но точно в оборонной сфере.

В июне Сальм объявил, что покинет пост канцлера министерства обороны в конце лета.

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Что касается его нового места работы, то Сальм сказал ERR, что все прояснится после его ухода, но отметил, что работать он будет в частном секторе.

Сальм, который в июне объявил о своем уходе с поста канцлера, тогда сказал, что причина заключается в том, что Эстония не приняла необходимых решений для увеличения запасов боеприпасов.

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