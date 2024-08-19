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Неожиданный результат: молодые люди мечтают именно о таком месячном доходе

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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: RomanR/Shutterstock

Как показало исследование, проведенное SEB, более четверти молодежи в Эстонии считают, что для покрытия своих ежемесячных потребностей их зарплата должна составлять от 1500 до 2000 евро.

Перевод: Валерия Ермакова

«Четверть молодежи считает, что с их текущими навыками и знаниями справедливой зарплатой для них была бы сумма в 1500-2000 евро. Немного более 20 процентов уверены, что для покрытия их потребностей необходим нетто-доход в размере 2000-3000 евро. 17 процентов молодежи полагают, что им бы хватило нетто-зарплаты в пределах 1000-1500 евро», - рассказала руководитель проектов в сегменте частных клиентов SEB Виктория Ткач.

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