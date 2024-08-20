ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС В любви всегда хочется взаимности, любовь к родине – не исключение

Вся моя жизнь связана с Эстонией. И хотя во мне нет ни капли эстонской крови, никакой другой родины для себя я бы не хотел. Многим эстонцам, как мне кажется, бывает непросто смириться с тем, что на одной земле с ними живут такие, как я. И дело тут не в знании языка, а в том, что сами эстонцы называют eesti meel. Лично мне некуда деться от того факта, что мой родной язык - русский, что помимо русской во мне течет литовская и польская кровь. Это не мешает мне сопереживать происходящему в Эстонии, но отказываться от своих корней я не собираюсь.

У меня нет ненависти к советскому строю, хотя его лицемерность была очевидна любому здравомыслящему человеку. С момента рождения я находился в обстоятельствах, которые не мог изменить и которые меня не угнетали. Если не воспринимать всерьез октябрятскую и пионерскую организацию, то в комсомол я вступил, что называется, по настоятельному совету старшего товарища, простым языком объяснившего, с какими трудностями я могу столкнуться в армии, куда меня должны были в скором времени призвать.

Исторический шанс вернуть независимость Эстония использовала успешно