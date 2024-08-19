Мошенники пишут и звонят от имени Кассы здоровья. Если на прошлой неделе участились мошеннические звонки, то теперь в почтовые ящики людей начали поступать электронные письма, якобы отправленные с адреса Кассы здоровья, содержащие вложение с вредоносным программным обеспечением.
Предупреждение: мошенники рассылают от имени Кассы здоровья опасные письма
Мошенники обращаются к людям и медицинским учреждениям от имени Кассы здоровья и Портала здоровья, представляясь сотрудниками Кассы здоровья, и запрашивают у людей их PIN-коды документов или распространяют вредоносные программы через электронные письма.
Касса здоровья и Центр инфосистем здравоохранения и благополучия (TEHIK) напоминают, что их сотрудники никогда не просят по телефону или в письмах PIN-коды документов или другие персональные данные.
Если на прошлой неделе участились мошеннические звонки, то теперь в почтовые ящики людей начали поступать электронные письма, якобы отправленные с адреса Кассы здоровья, содержащие вложение с вредоносным программным обеспечением.
Конкретное письмо с вредоносным ПО можно распознать по следующим признакам:
- отправитель обозначен как «Эстонская Касса здоровья» (Eesti Tervisekassa) вместо «Касса здоровья» (Tervisekassa);
- адрес электронной почты выглядит подозрительно (например, taotluse.kinnitus@tervisekassa.ee);
- заголовок письма: «Подтверждение принятой заявки» (Vastuvõetud taotluse kinnitus);
- содержание письма: просьба подтвердить разовое заявление на обязательное медицинское страхование;
- во вложении письма файл с расширением .tar.
Если вы стали жертвой мошенничества, следует обратиться в полицию.