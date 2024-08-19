Автобус Калининград–Рига вылетел с дороги, пострадали более 20 человек

Перевод: Павел Соболев

Портал lrytas.lt первым сообщил о происшествии в литовском Шакяйском районе, граничащем с Калининградской областью. В спасательном ведомстве Литвы сообщили, что в 05.51 поступило сообщение, что в поселке Жигенай перевернулся пассажирский автобус Калининград-Рига, в котором было 47 человек.

По предварительным данным, 26 человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в больницы с травмами.

«На данный момент в больницу доставлены 26 человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия», - сообщила представитель Мариямпольской районной полиции Гинтаре Навицкайте. Среди пострадавших оказались граждане Латвии и России.

«У четырех человек травмы более серьезные, у остальных - легкие», - добавила Навицкайте.

«Остальные пассажиры сейчас находятся в здании школе в Гелгаудишкисе, а муниципалитет Шакяйксого района следит за тем, чтобы люди были накормлены и чувствовали себя в безопасности», - сказала Навицкайте.

Начато предварительное расследование причин аварии.