Автобус Ecolines, следовавший из Калининграда в Ригу, сегодня утром вылетел с дороги в Литве и перевернулся. В результате аварии пострадали более 20 человек, двое пассажиров на какое-то время застряли в автобусе.
Автобус Калининград–Рига вылетел с дороги, пострадали более 20 человек
Перевод: Павел Соболев
Портал lrytas.lt первым сообщил о происшествии в литовском Шакяйском районе, граничащем с Калининградской областью. В спасательном ведомстве Литвы сообщили, что в 05.51 поступило сообщение, что в поселке Жигенай перевернулся пассажирский автобус Калининград-Рига, в котором было 47 человек.
Šorīt Lietuvā Ecolines 🇱🇻Rīga-Karalauči🇷🇺 pic.twitter.com/9dYAff2LVG— Nepareizais (@realNepareizais) August 19, 2024
По предварительным данным, 26 человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в больницы с травмами.
«На данный момент в больницу доставлены 26 человек, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия», - сообщила представитель Мариямпольской районной полиции Гинтаре Навицкайте. Среди пострадавших оказались граждане Латвии и России.
«У четырех человек травмы более серьезные, у остальных - легкие», - добавила Навицкайте.
«Остальные пассажиры сейчас находятся в здании школе в Гелгаудишкисе, а муниципалитет Шакяйксого района следит за тем, чтобы люди были накормлены и чувствовали себя в безопасности», - сказала Навицкайте.
Начато предварительное расследование причин аварии.