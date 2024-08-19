Уходящий в отставку с поста председателя партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна не стал выдвигать свою кандидатуру и в правление партии. Среди кандидатов в состав правления нет и бывшего лидера партии Лаури Хуссара, который претендует лишь на пост председателя суда чести «Ээсти 200», пишет Rus.ERR.
Партия «Ээсти 200» стоит на пороге больших перемен
Цахкна, который возглавляет «Ээсти 200» с ноября 2023 года, подтвердил ERR, что он принял решение не баллотироваться в руководящие органы партии.
«Я обговорил внутри партии, что я посвящу свою энергию внешней политике в качестве министра иностранных дел и происходящему в правительстве, где моя компетентность и опыт наиболее необходимы. Пускай придут новые и свежие люди, которые поведут партию на местные выборы», - сказал Цахкна.