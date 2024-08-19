Партия «Ээсти 200» стоит на пороге больших перемен

Цахкна, который возглавляет «Ээсти 200» с ноября 2023 года, подтвердил ERR, что он принял решение не баллотироваться в руководящие органы партии.

«Я обговорил внутри партии, что я посвящу свою энергию внешней политике в качестве министра иностранных дел и происходящему в правительстве, где моя компетентность и опыт наиболее необходимы. Пускай придут новые и свежие люди, которые поведут партию на местные выборы», - сказал Цахкна.