Пн, 19.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Партия «Ээсти 200» стоит на пороге больших перемен

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Mauri Ratilainen

Уходящий в отставку с поста председателя партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна не стал выдвигать свою кандидатуру и в правление партии. Среди кандидатов в состав правления нет и бывшего лидера партии Лаури Хуссара, который претендует лишь на пост председателя суда чести «Ээсти 200», пишет Rus.ERR.

Цахкна, который возглавляет «Ээсти 200» с ноября 2023 года, подтвердил ERR, что он принял решение не баллотироваться в руководящие органы партии.

«Я обговорил внутри партии, что я посвящу свою энергию внешней политике в качестве министра иностранных дел и происходящему в правительстве, где моя компетентность и опыт наиболее необходимы. Пускай придут новые и свежие люди, которые поведут партию на местные выборы», - сказал Цахкна.

Ключевые слова

Наверх