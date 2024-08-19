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Известный продавец садоводческих товаров закрывает магазин и сокращает штат

Редактор: rus.postimees.ee
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Hortes.
Hortes. Фото: Hortes

Продавец садоводческих товаров Hortes, чей договор аренды в торговом парке Tähesaju был расторгнут из-за долгов, сокращает 16 сотрудников, пишет dv.ee.

Hortes сообщил Кассе по безработице, что закроет свой магазин в Ласнамяэ и планирует сократить 16 рабочих мест.

На прошлой неделе владелец недвижимости – EfTEN Real Estate Fund – объявил о продаже объекта компании Kinnisvara Info, которая разместит там Konverter Sisustuskeskus.

В июле фонд дал Hortes 30 дней на погашение задолженности по арендной плате в размере 250 000 евро. По состоянию на конец июля арендатор не выплатил долг, а 13 августа фонд заключил договор купли-продажи недвижимости в Tähesaju.

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