Известный продавец садоводческих товаров закрывает магазин и сокращает штат

Hortes сообщил Кассе по безработице, что закроет свой магазин в Ласнамяэ и планирует сократить 16 рабочих мест.

На прошлой неделе владелец недвижимости – EfTEN Real Estate Fund – объявил о продаже объекта компании Kinnisvara Info, которая разместит там Konverter Sisustuskeskus.

В июле фонд дал Hortes 30 дней на погашение задолженности по арендной плате в размере 250 000 евро. По состоянию на конец июля арендатор не выплатил долг, а 13 августа фонд заключил договор купли-продажи недвижимости в Tähesaju.