МИХАИЛ КЫЛВАРТ Игры партий и лающий пудель в правительстве реформистов

Игра реформистов

Собственно говоря, основная игра заключается в том, чтобы в ближайшие два года принять и реализовать все непопулярные решения: рост налогового бремени на предприятия и людей, сокращение пенсий и пособий. Проще говоря, забрать деньги у автовладельцев (включая сельских жителей и людей с особыми потребностями), часть пенсии у пенсионеров, детские пособия у многодетных семей...

Реформисты надеются за счет обеднения населения залатать дыры в бюджете и даже накопить небольшой «жирок», чтобы к следующим выборам в Рийгикогу было снова что раздавать. Так, за год до прошлых парламентских выборов было понятно, что в государственном бюджете формируется минус в миллиард евро. Однако это не помешало в рамках предвыборной кампании щедро поднимать пособия и зарплаты, обещая, что налоги не поднимутся.

После выборов же у людей забирают все, что раздали, и еще сверху несколько раз. В итоге от флайеров и безделушек желтого цвета, которые раздавали из «надежных рук» «честные кандидаты», пользы было больше, чем от щедрых подарков из бюджета. И, судя по всему, есть желание повторить этот трюк и перед следующими выборами в Рийгикогу.