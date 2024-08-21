В Эстонии сменился премьер-министр, чему сопутствовало и обновление коалиционного договора со внесением изменений в налоговую политику правительства. Председатель оппозиционной Центристской партии Михаил Кылварт пишет о том, что правящая Партия реформ ищет способы залатать дыры в бюджете и даже накопить некоторые средства, которые можно было бы «раздать» перед следующими выборами в Рийгикогу, и что социал-демократы, принявшие на себя роль «оппозиции в коалиции», на самом деле ничуть не препятствуют шагам, ведущим к обеднению населения.
МИХАИЛ КЫЛВАРТ ⟩ Игры партий и лающий пудель в правительстве реформистов
Игра реформистов
Собственно говоря, основная игра заключается в том, чтобы в ближайшие два года принять и реализовать все непопулярные решения: рост налогового бремени на предприятия и людей, сокращение пенсий и пособий. Проще говоря, забрать деньги у автовладельцев (включая сельских жителей и людей с особыми потребностями), часть пенсии у пенсионеров, детские пособия у многодетных семей...
Реформисты надеются за счет обеднения населения залатать дыры в бюджете и даже накопить небольшой «жирок», чтобы к следующим выборам в Рийгикогу было снова что раздавать. Так, за год до прошлых парламентских выборов было понятно, что в государственном бюджете формируется минус в миллиард евро. Однако это не помешало в рамках предвыборной кампании щедро поднимать пособия и зарплаты, обещая, что налоги не поднимутся.
После выборов же у людей забирают все, что раздали, и еще сверху несколько раз. В итоге от флайеров и безделушек желтого цвета, которые раздавали из «надежных рук» «честные кандидаты», пользы было больше, чем от щедрых подарков из бюджета. И, судя по всему, есть желание повторить этот трюк и перед следующими выборами в Рийгикогу.
Подобная картина наблюдается и в Таллинне. Та же коалиция, что и на Тоомпеа, вместе с «Отечеством», сейчас расшатывает финансовую стабильность столицы, чтобы перед выборами было чем похвастаться, а потом хоть трава не расти.
Недавно мы наблюдали еще одну игру. Она называлась «Новый коалиционный договор». Почему-то неумение сложить 2 плюс 2 обсуждали как новую налоговую политику нового премьер-министра. На самом деле нынешняя коалиция через год после первого пакета «налоговых мер» обнаружила, что не умеет считать даже по своей таблице Excel.
Оказалось, что «правильная» цифра - 4, а не 2. То есть оказалось, что подоходный налог и налог с оборота надо было увеличить на 4, а не на 2 процента. Реальных мер по развитию приоритетных секторов и оживлению экономики в целом не было ни в первом, ни в «новом» коалиционном договоре.
Игра «Ээсти 200»
Долгосрочный план...
Игра социал-демократов
Интересно наблюдать, как социал-демократы успешно играют роль «оппозиции» в коалиции. Вот набросились на Юргена Лиги. И главное, есть за что. Не успели еще высохнуть чернила на подписи Лиги под коалиционным договором, как он уже заявил, что вместо налога на прибыль предприятий лучше обложить дополнительным налогом зарплаты.
По мнению министра финансов, брать дополнительные деньги для государства лучше у продавцов магазинов и работников заводов. Он, кажется, забыл, что недавно принимал участие в принятии решения еще раз поднять подоходный налог, а фонд заработной платы и так составляет существенную часть расходов для большинства предприятий. Можно забыть обещание премьер-министра прекратить «налоговый фестиваль», а стабильная бизнес-среда в лучшем случае будет только сниться нашим предпринимателям.
Смелость критических заявлений идейных социал-демократов, безусловно, впечатляет. Они всячески демонстрируют заботу о людях, защищая налог на прибыль предприятий от посягательств Юргена Лиги. Только чем лучше налог на прибыль местных предприятий по сравнению с налогом на фонд заработной платы?
Любое дополнительное бремя на предприятие либо негативно отразится на зарплатах работников, либо приведет к росту цен на товары и услуги, что ударит по потребителю, либо отложит в необозримое будущее планы по развитию предприятия, что будет дополнительно тормозить общий рост экономики. А при нынешних экономических условиях произойдет и то, и второе, и третье.
Было бы значительно разумнее поддержать предложение центристов - не обеднять наших людей и местный бизнес, а наложить налог на международные корпорации и сверхприбыль банков. Это позволило бы получить в государственный бюджет 400 млн евро в год.
А как увязывается социально ориентированное мировоззрение с налогом на оборону с первого евро, независимо от уровня дохода? Или с планами по дополнительному налогообложению пенсий и сокращению пособий? Смелость социал-демократов ограничивается заявлениями для СМИ. Ни одно из их предложений не было воплощено в жизнь, и это их вполне устраивает, потому что уступчивость обеспечивает место в коалиции. У пуделей есть одна особенность - они лают, но не кусают.
Игра коалиции
Зима близко.