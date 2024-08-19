Глава Языкового департамента прокомментировал годовую отсрочку для учителей

В эфире Vikerraadio Томуск напомнил, что в январе 1989 года был принят Закон Эстонской ССР о языке, на основании которого были установлены языковые требования в отношении работников, имеющих профессиональные контакты с людьми.

«С 1 августа 2024 года знание эстонского языка является частью квалификационных требований, в связи с этим была предложена отсрочка на один год для тех, кто должен достичь уровня B2, но уже имеет уровень B1. На самом деле школы должны были уволить их всех и по всей Эстонии. По подсчетам Министерства образования, это около 600 учителей, что было бы весьма катастрофичным», - сказал Томуск.