ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ Неосторожный пешеход едва не попал под поезд

В 11:25 на станцию Тапа прибыл поезд Нарва-Таллинн. В этот момент на переезд вышел молодой человек, который не заметил приближающегося поезда. Несмотря на громкий сигнал, он продолжил идти вперед. Машинисту пришлось применить экстренное торможение и удалось остановить состав в нескольких сантиметрах от места возможного наезда на пешехода. Поезд некоторое время постоял и затем продолжил движение к станции, а молодой человек, едва избежавший трагедии, спокойно продолжил свой путь.