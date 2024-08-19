По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, озвученные министром финансов Юргеном Лиги (Партии реформ) предложения, касающиеся изменений в недавно согласованном в правящей коалиции очередном витке налоговой реформы, могут обсуждаться и для этого не требуется пересматривать коалиционный договор, пишет Rus.ERR.
Ляэнеметс не исключил согласия соцдемов с предложенной Лиги идеей налога с зарплат
По словам Ляэнеметса, с предложением министра финансов Юргена Лиги рассмотреть возможность замены анонсированного коалицией двухпроцентного авансового налога на прибыль предприятий дополнительным налогом на зарплаты связаны две проблемы.
«Во-первых, предложенный Лиги налог с зарплат облагает налогом процесс становления богатым человеком, а не богатого человека. Это ограничивает движение к достатку. Вторая проблема в том, что это безусловно повлияет на сектор стартапов в Эстонии», - сказал Ляэнеметс.