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Ляэнеметс не исключил согласия соцдемов с предложенной Лиги идеей налога с зарплат

Редактор: rus.postimees.ee
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Eero Vabamägi

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, озвученные министром финансов Юргеном Лиги (Партии реформ) предложения, касающиеся изменений в недавно согласованном в правящей коалиции очередном витке налоговой реформы, могут обсуждаться и для этого не требуется пересматривать коалиционный договор, пишет Rus.ERR.

По словам Ляэнеметса, с предложением министра финансов Юргена Лиги рассмотреть возможность замены анонсированного коалицией двухпроцентного авансового налога на прибыль предприятий дополнительным налогом на зарплаты связаны две проблемы.

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«Во-первых, предложенный Лиги налог с зарплат облагает налогом процесс становления богатым человеком, а не богатого человека. Это ограничивает движение к достатку. Вторая проблема в том, что это безусловно повлияет на сектор стартапов в Эстонии», - сказал Ляэнеметс.

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