Ляэнеметс не исключил согласия соцдемов с предложенной Лиги идеей налога с зарплат

По словам Ляэнеметса, с предложением министра финансов Юргена Лиги рассмотреть возможность замены анонсированного коалицией двухпроцентного авансового налога на прибыль предприятий дополнительным налогом на зарплаты связаны две проблемы.

«Во-первых, предложенный Лиги налог с зарплат облагает налогом процесс становления богатым человеком, а не богатого человека. Это ограничивает движение к достатку. Вторая проблема в том, что это безусловно повлияет на сектор стартапов в Эстонии», - сказал Ляэнеметс.