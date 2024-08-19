Наш человек в Йокогаме: центровой баскетбольной сборной Эстонии прибыл в расположение японского клуба

Перевод: Павел Соболев

Котсар, выступавший в Евролиге последние два сезона, решил продолжить карьеру в Японии, где его клубом стал B-Corsairs из Йокогамы. Контракт был заключен еще в июле, и теперь игрок сборной Эстонии наконец прибыл в Японию.

«В последние годы баскетбол в Японии находится на подъеме, и я хочу быть частью этого роста. Разговоры, которые у меня были и с Юкка Тойяла, и с Ласси Туови (тренеры японского клуба), с самого начала были очень позитивными. Я оценил их видение, их доверие ко мне и их видение моей роли в команде.

Я считаю, что Япония - очень хорошее место для жизни для моей семьи, культура там прекрасна и интересна, и мы с нетерпением ждем этого нового сезона и новой главы», - прокомментировал Котсар свой переход для Postimees в июле.

В Японии сезон баскетбольной лиги начинается в начале октября. Команда из Йокогамы завершила прошлый сезон на шестом месте в Центральной конференции и не попала в плей-офф.