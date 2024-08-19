Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе Telegram. Предполагается, что власти готовят блокировку мессенджера

Директор Общества защиты интернета и автор телеграм-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев предположил, что причина сбоя - попытка или тестирование блокировки российскими властями. На это, по его мнению, в частности указывает то, что сбои были зафиксированы только в России, а, например, у сервиса Downdetector, собирающего информацию о работе интернет-ресурсов в разных странах, данных о неполадках у телеграма нет.