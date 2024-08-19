«Вова знает лучше»: что говорят беженцы из Курска о причинах войны на территории РФ

После 6 августа, когда ВСУ начали операцию в Курской области РФ, Владимир Путин появлялся на фото без улыбок. Но уже 19 августа (на фото) на встрече с президентом Азербайджана Путин демонстрировал расслабенность.

Что происходило в Курской области в первые дни после начала операции ВСУ, как происходящее воспринимают местные жители и почему они не могут понять, что если бы не решение Путина напасть на Украину в феврале 2022 года, они спокойно жили бы в своих домах дальше. Об этом Rus.Postimees рассказала независимый журналист и волонтер из Курска.