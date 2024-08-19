Что происходило в Курской области в первые дни после начала операции ВСУ, как происходящее воспринимают местные жители и почему они не могут понять, что если бы не решение Путина напасть на Украину в феврале 2022 года, они спокойно жили бы в своих домах дальше. Об этом Rus.Postimees рассказала независимый журналист и волонтер из Курска.
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«Вова знает лучше»: что говорят беженцы из Курска о причинах войны на территории РФ
Татьяна (имя изменено в целях безопасности собеседницы, которая находится на территории РФ) встретила приход войны в Курскую область в свой день рождения, 6 августа. Больше недели она наблюдала за потоком беженцев под звуки сирен воздушной тревоги, но в итоге сама уехала подальше от новой линии фронта. Ее родственники покидать Курск отказываются.