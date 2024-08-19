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«Вова знает лучше»: что говорят беженцы из Курска о причинах войны на территории РФ

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После 6 августа, когда ВСУ начали операцию в Курской области РФ, Владимир Путин появлялся на фото без улыбок. Но уже 19 августа (на фото) на встрече с президентом Азербайджана Путин демонстрировал расслабенность.
После 6 августа, когда ВСУ начали операцию в Курской области РФ, Владимир Путин появлялся на фото без улыбок. Но уже 19 августа (на фото) на встрече с президентом Азербайджана Путин демонстрировал расслабенность. Фото: AFP / Scanpix

Что происходило в Курской области в первые дни после начала операции ВСУ, как происходящее воспринимают местные жители и почему они не могут понять, что если бы не решение Путина напасть на Украину в феврале 2022 года, они спокойно жили бы в своих домах дальше. Об этом Rus.Postimees рассказала независимый журналист и волонтер из Курска.

Татьяна (имя изменено в целях безопасности собеседницы, которая находится на территории РФ) встретила приход войны в Курскую область в свой день рождения, 6 августа. Больше недели она наблюдала за потоком беженцев под звуки сирен воздушной тревоги, но в итоге сама уехала подальше от новой линии фронта. Ее родственники покидать Курск отказываются.

Жительницы Курска около жилого дома, поврежденного в результате падения сбитой ракеты, 11 августа 2024 года.
Жительницы Курска около жилого дома, поврежденного в результате падения сбитой ракеты, 11 августа 2024 года. Фото: IMAGO/SNA

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