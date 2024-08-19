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Прокуратура: бывшая глава НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме допрошена

Редактор: rus.postimees.ee
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Йоханна-Мария Лехтме.
Йоханна-Мария Лехтме. Фото: Sander Ilvest

В прокуратуре подтвердили, что допрошена бывшая глава НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме, которую подозревают в хищении денег, пишет Rus.ERR.

«Мы можем подтвердить, что Йоханна-Мария Лехтме допрошена», – сказала ERR советник прокуратуры по связям с общественностью Герли Вахер.

На вопрос ERR, просила ли Лехтме, чтобы ее допросили в Украине, прокуратура отвечать отказалась.

«При обнародовании данных мы всегда должны исходить из законного основания их разглашения. Поскольку персональные данные защищены, передача сведений о месте проживания или пребывания невозможна», – отметили в прокуратуре.

В мае прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в нецелевом использовании средств, собранных НКО Slava Ukraini.

Из-за ставших достоянием общественности подозрений в нецелевом использовании пожертвований Йоханна-Мария Лехтме, избранная в парламент по списку «Ээсти 200», прошлой весной подала в отставку с поста члена Рийгикогу.

1 июля прошлого года к работе приступило новое руководство НКО Slava Ukraini, перед которым стояла задача найти достойный и прозрачный способ использования полученных пожертвований. Новое руководство заявило, что деятельность организации будет продолжаться до тех пор, пока она будет нужна или пока будет достаточно денег для поддержки Украины.

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