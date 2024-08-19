ФОТО Алар Карис вручил премию в 5000 евро лучшему молодому культурному деятелю

«Под именем Rita Ray Кристи Райас обрела свой голос и звучание, нашла путь к сердцам слушателей как здесь, так и за рубежом, поделилась своими личными историями и опытом в музыке, которые трогают, вызывают приятные чувства как при камерных посиделках, так и в других местах с большими оркестрами, и дают новые возможности таким жанрам, как соул, R&B и диско, - добавил Карис. - Я также сделал дружеское пожелание и призвал молодого деятеля культуры этого года в будущем писать не только на английском, но и на эстонском языке. Удачи, сил и мужества на вашем пути!».