Президент Алар Карис вручил в Кадриорге премию лучшему молодому культурному деятелю, которым в этом году признана музыкант Кристи Райас, выступающая под псевдонимом Rita Ray, возродившая эстонскую музыкальную культуру и давшая новую жизнь нескольким канувшим в лету жанрам.
ФОТО ⟩ Алар Карис вручил премию в 5000 евро лучшему молодому культурному деятелю
Перевод: Павел Соболев
«Приятно вручить в этом году награду «Молодой культурный деятель» человеку, который возродил эстонскую музыкальную культуру и дал новую жизнь нескольким канувшим в лету жанрам», - сказал Карис.
«Под именем Rita Ray Кристи Райас обрела свой голос и звучание, нашла путь к сердцам слушателей как здесь, так и за рубежом, поделилась своими личными историями и опытом в музыке, которые трогают, вызывают приятные чувства как при камерных посиделках, так и в других местах с большими оркестрами, и дают новые возможности таким жанрам, как соул, R&B и диско, - добавил Карис. - Я также сделал дружеское пожелание и призвал молодого деятеля культуры этого года в будущем писать не только на английском, но и на эстонском языке. Удачи, сил и мужества на вашем пути!».
Награда молодому деятелю культуры Фонда культуры Президента Республики предназначена выдающимся деятелям культуры до 35 лет в знак благодарности и признания за проделанную работу, а также для дальнейшего вдохновения. С 2018 года приз в размере 5000 евро финансирует предприниматель Энн Кунила.
В прошлом году награду получил режиссер Сандер Йоон. В прошлом премию вручали, например, драматургу Ээро Эпнеру, поэтессе Кристине Эхин, джазовому музыканту Кадри Вооранд, создателям компьютерных игр Роберту Курвитсу и Александру Ростову, композитору и дирижеру Расмусу Пууру, а также артисту балета и хореографу Евгению Грибу.