Перевод: Сергей Светлов

Это пятый финн, погибший в ходе войны в Украине.

Мюккянен принял решение вступить в украинскую армию осенью 2023 года. До отправки на войну Мюккянен, среди прочего, был председателем правления молодежного отделения Центристской партии Северной Похьянмаа и активно участвовал в деятельности молодежной организации.

«26-летний Вилле Мюккянен из Северной Похьянмаа отдал свою жизнь в борьбе за мир. Еще с юных лет он стремился влиять на важные вопросы и способствовать справедливости в мире. Многолетний путь начался с политики и продолжился решением осенью 2023 года вступить в армию Украины. Агрессивная война, начатая Россией, заставила Мюккянена сосредоточиться на настоящей борьбе за мир и свободу», - написала организация Sodan Kokeneet позавчера в социальных сетях.

«У него была сильная воля защищать свободную страну. В конечном итоге под псевдонимом “Flurry” он принес величайшую жертву, которую может принести человек, - он отдал жизнь за свободу. Его гибель в беспощадных боях на передовой свидетельствует о ценностях, которые он сохранял до последнего момента: мужестве, храбрости и справедливости», - добавили в сообщении.