Полиция задержала велосипедного вора

Перевод: Павел Соболев

В период с 14 по 15 августа на улице Вакзали в Тарту был украден запертый велосипед Bottecchia. Ущерб составил около 725 евро.

17 августа в полицию сообщили, что 49-летний мужчина напал на 48-летнюю женщину в квартире на улице Филосоофи в Тарту во время совместного употребления алкоголя. Полиция задержала мужчину.

18 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Викеркааре в Тарту украдены два велосипеда. С помощью очевидца событий был пойман предполагаемый вор. Полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего мужчину.