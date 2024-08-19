Пн, 19.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Полиция задержала велосипедного вора

Copy
Велостоянка в Тарту. Иллюстративное фото.
Велостоянка в Тарту. Иллюстративное фото. Фото: Signe Oidekivi

В полицию Тарту на прошлой неделе поступили сообщения о трех кражах велосипедов. Одного вора удалось задержать.

Перевод: Павел Соболев

В период с 14 по 15 августа на улице Вакзали в Тарту был украден запертый велосипед Bottecchia. Ущерб составил около 725 евро.

17 августа в полицию сообщили, что 49-летний мужчина напал на 48-летнюю женщину в квартире на улице Филосоофи в Тарту во время совместного употребления алкоголя. Полиция задержала мужчину.

18 августа в полицию поступило сообщение о том, что на улице Викеркааре в Тарту украдены два велосипеда. С помощью очевидца событий был пойман предполагаемый вор. Полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего мужчину.

Ключевые слова

Наверх