Вт, 20.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

«Мы стали восточноевропейским чудом»: за что нарвитяне любят Эстонию?

Copy
Нарвитяне рассказали, за что любят страну и чем гордятся. Но также поделились надеждами и опасениями.
Нарвитяне рассказали, за что любят страну и чем гордятся. Но также поделились надеждами и опасениями. Фото: Rus.Postimees

День восстановления независимости Эстонии - большой праздник. Rus.Postimees поговорил с активными нарвитянами, чтобы узнать у них, за что они любят свою страну и чем гордятся, но также и чем они обеспокоены или недовольны.  

Рене Абрамсон, нарвский активист

Фото: личный архив

За 33 года независимости Эстония продемонстрировала редкие темпы развития. Мы стали восточноевропейским чудом, освободившимся от коммунизма. Самая быстроразвивающаяся экономика и гражданское общество в стране, ранее оккупированной Советским Союзом. Мы безопасны. Мы красивы и чисты. Мы  инновационные. Меньшинства имеют все права наравне с самыми свободными странами мира.

Наша свобода прессы находится на вершине рейтинга. Эстония смело и громко выступает против агрессии тоталитаризма в Европе, поддерживает Украину в ее борьбе с путинской Россией, оказывая ей едва ли не самую высокую поддержку в мире по показателю ВВП на душу населения. Это повод для гордости, потому что мы находимся на стороне агрессора, но не в его власти. Да здравствует свободная Эстония и свободный эстонский народ!

Марк Сергиенко, администратор группы «Наша эстонская Нарва»

Марк Сергиенко.
Марк Сергиенко. Фото: личный архив

При всей моей любви к родине, к Эстонии, к счастью или к сожалению, я видел и другие страны. И другие законы. И другое отношение к людям. Мне нравится, с каким упорством у нас проталкивали обмен шприцов, и поражает, насколько равнодушно относятся к детям с проблемами зрения. Или к очередям на операцию, среди пенсионеров. Наша продуктовая корзина - одна из самых дорогих в Европе. Большинству людей на отпуск надо накопить.

Мне нравится наше стремление усилить оборону, и совсем не нравится отношение к уровню жизни большинства людей. Независимость хороша. Она прекрасна. Но тот факт, что есть чудовищная зависимость от фантазий правительства - это портит ощущение праздника. Мы стараемся идти в ногу со временем, при этом явно поддерживая праздничные штаны. Мне нравятся политические сдвиги, и вгоняют в анабиоз методы, с помощью которых эта политика себя продвигает.

Роман Викулов, журналист

Одним из главных преимуществ Эстонии уже четвертый десяток лет являются свободные и сравнительно честные выборы. Это давно стало настолько привычным, обыденным, что даже странно сейчас называть это главным достижением. Сравнительно - потому, что, будучи уверенными в том, что голоса считаются правильно, мы часто недовольны тем, что нам обещают одно, а делают совершенно другое. Мы возмущаемся переходом политиков из одной партии в другую, из оппозиции в коалицию и обратно. Регулярно недовольны тем, что «народ не замечает всего этого или забывает», выбирает все же же самых, раз от раза, обладая памятью золотой рыбки.

Роман Викулов.
Роман Викулов. Фото: личный архив

Футурологи давно сошлись на том, как будет меняться политическая система в самом ближайшем будущем, а точнее - система управления на всех уровнях, от местного до глобального, мирового. Спорят только о деталях и сроках, но несомненно одно - время партий заканчивается, не за горами переход к решению многих важных вопросов с помощью инструментов прямой демократии.

Система управления республикой и муниципалитетами не успевает за развитием технологий, за ожиданиями народа. Эстония благодаря размерам и мобильности, развитию технологий, могла бы стать лидером процесса перехода к прямой демократии. Надо спешить создавать «новую нокию» именно у нас.

Денис Ларченко, оппозиционный депутат

За что я люблю свою страну? Вопрос несколько странный и одновременно интересный. Как говорится, родителей не выбирают. Эстония - это мой дом. Я здесь родился, вырос и живу. Эстония - это моя родина и другой у меня нет. Если же отвечать на этот вопрос с прагматичной точки зрения, то в Эстонии есть огромное количество плюсов. Это совсем молодая страна, уровень жизни в которой стремительно растет. И здесь я не говорю о том, что и в каком состоянии дела сегодня или вчера. 

Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: Eero Raav

Я говорю о том, что произошло за последние несколько десятилетий. Эстония очень быстро повзрослела. У нее появился характер и свой собственный вектор развития. Она стала узнаваемой. Конечно же мне это нравится. Мне нравится целеустремленность нашей страны.

Дарья Боярова, менеджер по связям с общественностью

Я люблю Эстонию, несмотря на то, что в последние кризисные годы временами

Дарья Боярова.
Дарья Боярова. Фото: Анастасия Волкова

казалось, что эта любовь перестала быть взаимной. Давайте спишем это на трудности времени и усталость от тяжелых обстоятельств, которые затронули каждого жителя нашей страны. Но я все еще верю, что наше эстонское «hygge» - это понятие «vabadus», ощущение свободы мыслей, слова и выбора, и любые попытки посягнуть на эту свободу вызывают у каждого эстонца стойкое неприятие.

Свобода для нас - это синоним суверенитета, выражающегося в независимости нашего государства как во внутренних делах, так и во внешней политике. Я искренне надеюсь, что все решения в нашей стране принимаются с учетом этой истины и во благо народа. Я люблю Эстонию за её свободу и горячо желаю нашей стране сохранить это драгоценное сокровище.

Ключевые слова

Наверх