День восстановления независимости Эстонии - большой праздник. Rus.Postimees поговорил с активными нарвитянами, чтобы узнать у них, за что они любят свою страну и чем гордятся, но также и чем они обеспокоены или недовольны.
«Мы стали восточноевропейским чудом»: за что нарвитяне любят Эстонию?
Рене Абрамсон, нарвский активист
За 33 года независимости Эстония продемонстрировала редкие темпы развития. Мы стали восточноевропейским чудом, освободившимся от коммунизма. Самая быстроразвивающаяся экономика и гражданское общество в стране, ранее оккупированной Советским Союзом. Мы безопасны. Мы красивы и чисты. Мы инновационные. Меньшинства имеют все права наравне с самыми свободными странами мира.
Наша свобода прессы находится на вершине рейтинга. Эстония смело и громко выступает против агрессии тоталитаризма в Европе, поддерживает Украину в ее борьбе с путинской Россией, оказывая ей едва ли не самую высокую поддержку в мире по показателю ВВП на душу населения. Это повод для гордости, потому что мы находимся на стороне агрессора, но не в его власти. Да здравствует свободная Эстония и свободный эстонский народ!
Марк Сергиенко, администратор группы «Наша эстонская Нарва»
При всей моей любви к родине, к Эстонии, к счастью или к сожалению, я видел и другие страны. И другие законы. И другое отношение к людям. Мне нравится, с каким упорством у нас проталкивали обмен шприцов, и поражает, насколько равнодушно относятся к детям с проблемами зрения. Или к очередям на операцию, среди пенсионеров. Наша продуктовая корзина - одна из самых дорогих в Европе. Большинству людей на отпуск надо накопить.
Мне нравится наше стремление усилить оборону, и совсем не нравится отношение к уровню жизни большинства людей. Независимость хороша. Она прекрасна. Но тот факт, что есть чудовищная зависимость от фантазий правительства - это портит ощущение праздника. Мы стараемся идти в ногу со временем, при этом явно поддерживая праздничные штаны. Мне нравятся политические сдвиги, и вгоняют в анабиоз методы, с помощью которых эта политика себя продвигает.
Роман Викулов, журналист
Одним из главных преимуществ Эстонии уже четвертый десяток лет являются свободные и сравнительно честные выборы. Это давно стало настолько привычным, обыденным, что даже странно сейчас называть это главным достижением. Сравнительно - потому, что, будучи уверенными в том, что голоса считаются правильно, мы часто недовольны тем, что нам обещают одно, а делают совершенно другое. Мы возмущаемся переходом политиков из одной партии в другую, из оппозиции в коалицию и обратно. Регулярно недовольны тем, что «народ не замечает всего этого или забывает», выбирает все же же самых, раз от раза, обладая памятью золотой рыбки.
Футурологи давно сошлись на том, как будет меняться политическая система в самом ближайшем будущем, а точнее - система управления на всех уровнях, от местного до глобального, мирового. Спорят только о деталях и сроках, но несомненно одно - время партий заканчивается, не за горами переход к решению многих важных вопросов с помощью инструментов прямой демократии.
Система управления республикой и муниципалитетами не успевает за развитием технологий, за ожиданиями народа. Эстония благодаря размерам и мобильности, развитию технологий, могла бы стать лидером процесса перехода к прямой демократии. Надо спешить создавать «новую нокию» именно у нас.
Денис Ларченко, оппозиционный депутат
За что я люблю свою страну? Вопрос несколько странный и одновременно интересный. Как говорится, родителей не выбирают. Эстония - это мой дом. Я здесь родился, вырос и живу. Эстония - это моя родина и другой у меня нет. Если же отвечать на этот вопрос с прагматичной точки зрения, то в Эстонии есть огромное количество плюсов. Это совсем молодая страна, уровень жизни в которой стремительно растет. И здесь я не говорю о том, что и в каком состоянии дела сегодня или вчера.
Я говорю о том, что произошло за последние несколько десятилетий. Эстония очень быстро повзрослела. У нее появился характер и свой собственный вектор развития. Она стала узнаваемой. Конечно же мне это нравится. Мне нравится целеустремленность нашей страны.
Дарья Боярова, менеджер по связям с общественностью
Я люблю Эстонию, несмотря на то, что в последние кризисные годы временами
казалось, что эта любовь перестала быть взаимной. Давайте спишем это на трудности времени и усталость от тяжелых обстоятельств, которые затронули каждого жителя нашей страны. Но я все еще верю, что наше эстонское «hygge» - это понятие «vabadus», ощущение свободы мыслей, слова и выбора, и любые попытки посягнуть на эту свободу вызывают у каждого эстонца стойкое неприятие.
Свобода для нас - это синоним суверенитета, выражающегося в независимости нашего государства как во внутренних делах, так и во внешней политике. Я искренне надеюсь, что все решения в нашей стране принимаются с учетом этой истины и во благо народа. Я люблю Эстонию за её свободу и горячо желаю нашей стране сохранить это драгоценное сокровище.