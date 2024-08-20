«Мы стали восточноевропейским чудом»: за что нарвитяне любят Эстонию?

Роман Викулов, журналист

Одним из главных преимуществ Эстонии уже четвертый десяток лет являются свободные и сравнительно честные выборы. Это давно стало настолько привычным, обыденным, что даже странно сейчас называть это главным достижением. Сравнительно - потому, что, будучи уверенными в том, что голоса считаются правильно, мы часто недовольны тем, что нам обещают одно, а делают совершенно другое. Мы возмущаемся переходом политиков из одной партии в другую, из оппозиции в коалицию и обратно. Регулярно недовольны тем, что «народ не замечает всего этого или забывает», выбирает все же же самых, раз от раза, обладая памятью золотой рыбки.

Роман Викулов. Фото: личный архив

Футурологи давно сошлись на том, как будет меняться политическая система в самом ближайшем будущем, а точнее - система управления на всех уровнях, от местного до глобального, мирового. Спорят только о деталях и сроках, но несомненно одно - время партий заканчивается, не за горами переход к решению многих важных вопросов с помощью инструментов прямой демократии.

Система управления республикой и муниципалитетами не успевает за развитием технологий, за ожиданиями народа. Эстония благодаря размерам и мобильности, развитию технологий, могла бы стать лидером процесса перехода к прямой демократии. Надо спешить создавать «новую нокию» именно у нас.

Денис Ларченко, оппозиционный депутат