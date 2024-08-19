В связи с появлением гадюки у магазина в Пярну на место происшествия были вызваны сотрудники Ляэнеского спасательного центра.
ФОТО ⟩ В продуктовый магазин заглянула опасная рептилия, пришлось вызывать спасателей
Перевод: Павел Соболев
16 августа в 12.23 в центр тревоги поступило сообщение о том, что у стены продуктового магазина на улице Папинийду в Пярну свернулась гадюка. Спасатели поместили змею в картонную коробку и вывезли в дикую природу.
Спасателям и раньше приходилось иметь дело со змеями, оказывающимися на улицах городов. Например, в конце мая сотрудники магазина, расположенного на Ратушной площади в Тарту, обнаружили на лестнице здания экзотического вида калифорнийскую королевскую змею, которую в итоге передали на попечение специалистов Департамента окружающей среды.