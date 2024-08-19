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ФОТО В продуктовый магазин заглянула опасная рептилия, пришлось вызывать спасателей

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Номер вызова экстренной помощи. Иллюстративное фото.
Номер вызова экстренной помощи. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman / Scanpix

В связи с появлением гадюки у магазина в Пярну на место происшествия были вызваны сотрудники Ляэнеского спасательного центра.

Перевод: Павел Соболев

16 августа в 12.23 в центр тревоги поступило сообщение о том, что у стены продуктового магазина на улице Папинийду в Пярну свернулась гадюка. Спасатели поместили змею в картонную коробку и вывезли в дикую природу.

Гадюка у стены продуктового магазина в Пярну.
Гадюка у стены продуктового магазина в Пярну. Фото: Päästeamet

Спасателям и раньше приходилось иметь дело со змеями, оказывающимися на улицах городов. Например, в конце мая сотрудники магазина, расположенного на Ратушной площади в Тарту, обнаружили на лестнице здания экзотического вида калифорнийскую королевскую змею, которую в итоге передали на попечение специалистов Департамента окружающей среды.

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