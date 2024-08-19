Лео Куннас: поскольку мосты через Сейм разрушены, Россия не может перебросить свою тяжелую технику в зону боев

- Несмотря ни на что, русские не перебросили массово войска с главного фронта в Курскую область.

- Целью украинцев, вероятно, было ослабить давление на передовую линию Донбасса, особенно на Покровском и Торецком направлениях. Российские войска находятся примерно в трех километрах от Торецка. Однако эта цель не была достигнута. Некоторые части переброшены с других участков фронта в Курскую область, но не с направлений главного удара русских, а откуда-то еще.

Российская сторона также попыталась собрать там всевозможные резервы - части, состоящие из призывников, и части внутренних войск. В этих оборонительных боях было опробовано практически все, что было доступно. Показательно и то, что украинская сторона захватила в плен сотни российских солдат для обмена.

- Могут ли украинцы вторгнуться и в Белгородскую область?

- После Курской операции нельзя исключать дальнейшие операции на любом участке границы. При этом у Украины нет очень больших резервов для развертывания новых многобригадных сил на каком-либо другом направлении. Если мы посмотрим, сколько войск необходимо, чтобы занять тысячу квадратных километров и сформировать постоянную линию фронта, мы все равно говорим о большом количестве войск, нескольких бригадах. При этом украинцы не хотят допустить более глубокого продвижения россиян ни у Торецка, ни у Покровска, не говоря уже о прорыве.

- Вынуждена ли Россия теперь признать, что часть ее территории оккупирована украинцами?

- Парадокс заключается в том, что Россия не смогла сформировать свои вооруженные силы военного времени. Понятно, что Россия не может с этим смириться и попытается вернуть себе эти территории. Если до сих пор Украине приходилось терпеть большие потери среди мирного населения и разрушать инфраструктуру в зоне боевых действий, то теперь то же самое коснулось и России. Если мы посмотрим на фотографии города Суджа, занятого украинскими войсками, разрушения инфраструктуры там значительны.