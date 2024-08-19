Военный эксперт, депутат Рийгикогу Лео Куннас рассказал ведущей «Военной студии» Postimees Улле Лянтс, что, поскольку мосты через реку Сейм разрушены, россияне не смогут перебрасывать свою тяжелую технику в зону боевых действий и не смогут противостоять украинцам только лишь с легкой техникой.
Лео Куннас: поскольку мосты через Сейм разрушены, Россия не может перебросить свою тяжелую технику в зону боев
Перевод: Павел Соболев
- Согласно последним новостям, украинская армия также разрушила и третий мост на реке Сейм. Что это значит для хода войны?
- Это в действительности означает, что россиянам будет сложно ввести бронетехнику в зону боевых действий. С другой стороны, это показывает, что после разрушения этих мостов украинские силы не намерены глубоко проникать на территорию Курской области. Так что это своего рода двусторонняя вещь.
Возникает вопрос: если россияне и по спутниковым снимкам, и по снимкам беспилотников увидели, что Украина готовится к наступлению и концентрации сил, почему они не отреагировали на это? Думаю, российская сторона предполагала, что украинские войска совершат такие же рейды, как и прошлым летом, на нескольких приграничных участках Белгородской области.
Кроме того, русские могли подумать, что, поскольку подразделения украинских сил, находящиеся в этом районе, используют много западных технологий, Украина, вероятно, не осмелится вторгнуться на российскую территорию с немецкими и британскими танками.
Также очевидно, что хотя российская сторона и имела там две линии обороны, они были слабыми, и украинские войска смогли их быстро прорвать. Ширина этого участка прорыва составляет около 40 километров, а максимальное расстояние украинских сил составляет 30 километров.
- Какими силами Украина воюет в Курской области?
- Три-четыре бригады, которые туда перебросила украинская сторона, используют достаточно много западной техники, есть и танки Leopard, и Challenger, и БМП Mardar и Bradley. Помимо этого основного сектора, украинцы также совершали рейды в других местах, а также более глубокие рейды для нанесения отдельных ударов.
- Несмотря ни на что, русские не перебросили массово войска с главного фронта в Курскую область.
- Целью украинцев, вероятно, было ослабить давление на передовую линию Донбасса, особенно на Покровском и Торецком направлениях. Российские войска находятся примерно в трех километрах от Торецка. Однако эта цель не была достигнута. Некоторые части переброшены с других участков фронта в Курскую область, но не с направлений главного удара русских, а откуда-то еще.
Российская сторона также попыталась собрать там всевозможные резервы - части, состоящие из призывников, и части внутренних войск. В этих оборонительных боях было опробовано практически все, что было доступно. Показательно и то, что украинская сторона захватила в плен сотни российских солдат для обмена.
- Могут ли украинцы вторгнуться и в Белгородскую область?
- После Курской операции нельзя исключать дальнейшие операции на любом участке границы. При этом у Украины нет очень больших резервов для развертывания новых многобригадных сил на каком-либо другом направлении. Если мы посмотрим, сколько войск необходимо, чтобы занять тысячу квадратных километров и сформировать постоянную линию фронта, мы все равно говорим о большом количестве войск, нескольких бригадах. При этом украинцы не хотят допустить более глубокого продвижения россиян ни у Торецка, ни у Покровска, не говоря уже о прорыве.
- Вынуждена ли Россия теперь признать, что часть ее территории оккупирована украинцами?
- Парадокс заключается в том, что Россия не смогла сформировать свои вооруженные силы военного времени. Понятно, что Россия не может с этим смириться и попытается вернуть себе эти территории. Если до сих пор Украине приходилось терпеть большие потери среди мирного населения и разрушать инфраструктуру в зоне боевых действий, то теперь то же самое коснулось и России. Если мы посмотрим на фотографии города Суджа, занятого украинскими войсками, разрушения инфраструктуры там значительны.