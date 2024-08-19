18-летняя талантливая лыжница скончалась после инфаркта, полученного на тренировке

Перевод: Павел Соболев

Трагическое событие произошло во время тренировочного сбора в лыжной школе в Ховдене, небольшом городке на юге Норвегии. Молодая талантливая лыжница, которая была одной из лучших в своей возрастной группе и финишировала третьей в зачете юниорского Кубка Норвегии в прошлом сезоне, потеряла сознание во время тренировки. Позднее выяснилось, что у нее произошла остановка сердца.

Нюгард доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось. Все в ее лыжном клубе находятся в глубоком шоке.

Директор лыжной школы в Ховдене Йенс Петтер Роед рассказал новостному порталу VG, что это событие глубоко затронуло всех юных лыжников, тренировавшихся в школе вместе с Нюгард. Она была одной из лучших юниорок в стране и была очень популярна среди спортсменов-сверстников из-за своего доброжелательного характера.