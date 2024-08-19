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18-летняя талантливая лыжница скончалась после инфаркта, полученного на тренировке

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Лыжные гонки. Иллюстративное фото.
Лыжные гонки. Иллюстративное фото. Фото: Alessandra Tarantino / AP / Scanpix

18-летняя норвежская лыжница Камилла Нюгард потеряла сознание во время тренировки и позже скончалась в больнице.

Перевод: Павел Соболев

Трагическое событие произошло во время тренировочного сбора в лыжной школе в Ховдене, небольшом городке на юге Норвегии. Молодая талантливая лыжница, которая была одной из лучших в своей возрастной группе и финишировала третьей в зачете юниорского Кубка Норвегии в прошлом сезоне, потеряла сознание во время тренировки. Позднее выяснилось, что у нее произошла остановка сердца.

Нюгард доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось. Все в ее лыжном клубе находятся в глубоком шоке.

Директор лыжной школы в Ховдене Йенс Петтер Роед рассказал новостному порталу VG, что это событие глубоко затронуло всех юных лыжников, тренировавшихся в школе вместе с Нюгард. Она была одной из лучших юниорок в стране и была очень популярна среди спортсменов-сверстников из-за своего доброжелательного характера.

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