Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об инциденте с фото на границе и о поножовщине в Нымме. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о спасении рыбака в волости Алутагузе, которому стало плохо, и о ДТП в Мустамяэ.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Штраф за фото на границе, поножовщина в Нымме, спасение рыбака
Насилие
17 августа поступило сообщение, что 38-летний мужчина избил 47-летнего возле бара в Ласнамяэ.
18 августа поступило сообщение, что в квартире на улице Копли в Пыхья-Таллинне произошла ссора, в ходе которой 40-летний мужчина нанес телесные повреждения своей 44-летней сожительнице. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший был задержан полицией.
18 августа поступило сообщение, что на улице Мяннику в Нымме произошел конфликт, в ходе которого 50-летний мужчина несколько раз ударил ножом 43-летнего. Участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания первой помощи. Нападавший был задержан полицией.
16 августа поступило сообщение, что в квартире на улице Веэру в Маарду произошел конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина нанес телесные повреждения 25-летней женщине. Нападавший был задержан полицией.
18 августа в полицию поступило сообщение, что на улице Кескпуйесте в Кивиыли был избит мужчина.
18 августа полиция была вызвана на улицу Космонауди в Нарве, где 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу.
18 августа в полицию поступило сообщение, что на проспекте Выйду в Нарве 63-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену во время ссоры. Нападавший был задержан в качестве подозреваемого.
17 августа в службу спасения сообщили, что в волости Алутагузе 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою сожительницу, а также проявлял агрессию по отношению к другим людям в своей компании. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
В полицию поступило сообщение, что 17 августа 47-летний мужчина избил свою сожительницу перед домом в Хаапсалу. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В период с 14 по 15 августа в Тарту на улице Вакзали был украден пристегнутый черно-красный велосипед Bottecchia. Ущерб составил примерно 725 евро.
18 августа полиция получила сообщение о краже двух велосипедов с улицы Викеркааре в Тарту. Благодаря помощи заявителя одного из воров удалось задержать, и полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.
В ночь на 18 августа из автомобиля, припаркованного на улице Куперьянова в Валга, была украдена сумка с документами и наличными. Ущерб оценивается в 1400 евро.
В полицию поступило сообщение, что с вечера 16 августа до утра 18 августа на улице Нииду в Пярну из четырех автомобилей, принадлежащих компании, было похищено топливо. По предварительным оценкам, ущерб составил 1550 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не впустили восьмерых граждан России, двух граждан Украины и двух граждан Молдовы.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в Эстонию двух граждан России и трех граждан Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
17 августа пограничники кордона Саатсе обнаружили незаконный переход границы на Псковском озере в направлении Эстония-Россия-Эстония. Водитель маломерного судна был оштрафован на 200 евро.
18 августа пограничники кордона Саатсе обнаружили на пограничном переходе в волости Сетомаа в Вырумаа людей, которые направлялись к пограничному столбу, чтобы сфотографироваться. Пограничники задержали людей, объяснили им, что такое граница и какие требования предъявляются к пребыванию в пограничной зоне. Это были туристы, которые осознали, что нарушили границу. Один человек, незаконно пересекший границу, был оштрафован на 200 евро.
16 августа на пограничном пункте «Нарва-1» на пути в Эстонию был проверен гражданин Литвы, у которого на рюкзаке висела георгиевская лента. Его внимание было обращено на то, что подобная символика запрещена в Эстонии. Гражданин Литвы сдал предмет, и он продолжил путь.
17 августа на пограничном пункте «Нарва-1» пограничники проверили документы у гражданина Узбекистана, выезжавшего из Эстонии, и выяснили, что он нелегально находился в Шенгенской зоне 922 дня, из них два - в Эстонии. Гражданину выдали досудебное предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на три года и оштрафовали на 200 евро. После прохождения процедуры человек уехал в Россию.
Пожары
16 августа в 22:46 поступило сообщение о горящей бане в деревне Пуртсе волости Люганузе. Сообщивший самостоятельно начал тушение с помощью ручного огнетушителя. К моменту прибытия спасателей пожар удалось ликвидировать. Здание было проверено, угрозы возгорания не было.
18 августа в 15:19 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на сушилке для зерна в поселке Мяэтагузе волости Алутагузе. На месте пожара начали тушение самостоятельно. К моменту прибытия спасателей открытого горения не наблюдалось, было тление и шел дым. В процессе сушки в сушилке загорелась пыль. Для обнаружения тлеющих очагов сушилка была очищена от зерна. Пожар был ликвидирован к 17:21.
ДТП
17 августа в 19:52 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Юлиыпиласте-теэ в Мустамяэ автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель выбрался из машины, и о нем позаботилась скорая помощь. Спасатели сняли клеммы с аккумулятора, а полиция продолжила разбираться с инцидентом.
16 августа в 22:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Копра-теэ в деревне Иру волости Йыэляхтме автомобиль врезался в столб. Водитель самостоятельно выбрался из машины, и о нем позаботилась прибывшая скорая помощь. Спасатели сняли клеммы аккумулятора с для предотвращения возгорания и покрыли пролитые из машины масла абсорбентом. Полиция продолжала разбираться с инцидентом.
Прочее
18 августа в 03:20 в Центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Пунане в Ласнамяэ щенок оказался запертым за решетчатой дверью. Сообщивший не знал, как щенок туда попал, но утверждал, что животное находилось там уже долгое время. Спасатели Ласнамяэ освободили собаку и передали ее сотруднику приюта для животных, который прибыл на место.
16 августа в 14:11 спасатели ликвидировали разлив масла на дороге Парила-Салумяэ-теэ в деревне Кихмла волости Ания. В придорожной канаве была обнаружена масляная полоса длиной около 15 метров. Спасатели Кехра и Юри установили в канаве абсорбирующие барьеры и покрыли локальное загрязнение опилками. Дальнейшими работами по очистке займется местное самоуправление.
18 августа в 17:17 поступило сообщение, что в деревне Кунингакюла волости Алутагузе, у пожилого мужчины, отправившегося на реку на рыбалку на лодке, резко ухудшилось состояние здоровья. Ближайшая и самая быстрая помощь была предоставлена катером пограничного патруля, который доставил мужчину на берег и передал его бригаде скорой помощи.
17 августа в 16:26 спасатели были вызваны в волость Кунда на помощь пожилой женщине, которая упала дома, и соседи услышали ее крики о помощи, при этом дверь квартиры была заперта. Спасатели открыли дверь и помогли перенести пожилую женщину в машину скорой помощи.