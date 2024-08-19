СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Штраф за фото на границе, поножовщина в Нымме, спасение рыбака

В полицию поступило сообщение, что 17 августа 47-летний мужчина избил свою сожительницу перед домом в Хаапсалу. Полиция задержала нападавшего в качестве подозреваемого.

Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.

Кражи

В период с 14 по 15 августа в Тарту на улице Вакзали был украден пристегнутый черно-красный велосипед Bottecchia. Ущерб составил примерно 725 евро.

18 августа полиция получила сообщение о краже двух велосипедов с улицы Викеркааре в Тарту. Благодаря помощи заявителя одного из воров удалось задержать, и полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.

В ночь на 18 августа из автомобиля, припаркованного на улице Куперьянова в Валга, была украдена сумка с документами и наличными. Ущерб оценивается в 1400 евро.

В полицию поступило сообщение, что с вечера 16 августа до утра 18 августа на улице Нииду в Пярну из четырех автомобилей, принадлежащих компании, было похищено топливо. По предварительным оценкам, ущерб составил 1550 евро.

Безопасность на границе

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не впустили восьмерых граждан России, двух граждан Украины и двух граждан Молдовы.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не впустили в Эстонию двух граждан России и трех граждан Молдовы.