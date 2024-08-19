В Латвии могут запретить размещать любые надписи на русском языке

Ссылаясь на жалобы жителей столицы Латвии, Ратниекс обратился в Министерство юстиции с просьбой дать оценку ситуации с использованием русского языка и предложить поправки в законодательство, чтобы создать правовую основу для запрета на размещение в городе текстов на русском языке.

Ратниекс подчеркнул, что Рига занимает последовательную и твердую позицию, выступая против военной агрессии России по отношению к Украине. «С учетом геополитической ситуации мы проделали большую работу, чтобы уменьшить в Риге прославление и присутствие государства-агрессора в самых разных формах», - заявил вице-мэр.

Он напомнил, что столичная дума приняла решение о переименовании ряда улиц, чтобы в Риге не было названий, связанных с Россией. Также по требованию самоуправления демонтированы вывески торгового центра «Минск», так как Беларусь поддерживает военную агрессию России против Украины.

«Я также призвал совет по памятникам рассмотреть вопрос о демонтаже восьми символов коммунизма и российского империализма в Риге. В настоящее время от горожан получены жалобы на то, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова использует русский язык на своих рекламных плакатах, которые можно увидеть в городской среде», - сказал вице-мэр.

Как заявил Ратниекс, это недопустимо, но размещение подобной рекламы разрешено. Поэтому он призывает Минюст внести изменения в законодательство, чтобы сократить использование русского языка на вывесках, плакатах и тому подобных местах.

Также вице-мэр обратился в Министерство культуры с просьбой дать оценку действиям театра, который в то время, когда Россия ведет войну против Украины, обращается к самоуправлению с просьбой одобрить размещение текста на русском языке на фасаде здания.

Как указал Ратниекс, такие случаи вызывают жалобы и возражения со стороны общественности по поводу того, что в городской среде размещаются тексты на языке страны-агрессора. Поэтому Ратниекс надеется, что Минюст и правительство быстро отреагируют на его просьбу и внесут изменения в закон, чтобы положить конец использованию языка страны-агрессора в столице.