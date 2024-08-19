Что общего между двумя большими тележками, наполненными сыром, и двадцатью тремя бутылками водки? Оба набора пытались утащить из магазинов Prisma.
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ПРИСМОТРИМСЯ ⟩ В Эстонии воруют все больше и больше
Хотя цели воров не всегда столь впечатляющи, в крупных магазинах кражи стали повседневным явлением. Керту Кярк, менеджер по связям с общественностью Prisma, говорит, что в среднем во всех Prisma происходит 250 краж в месяц: в супермаркетах их около дюжины, а в более крупных гипермаркетах – около полусотни.
Менеджер по безопасности конкурирующей сети Rimi Кристиан Рандвер говорит, что за первые шесть месяцев года в их сети магазинов было выявлено 3572 случая краж. В 2515 случаях было сделано заявление в полицию.