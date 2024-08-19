ПРИСМОТРИМСЯ В Эстонии воруют все больше и больше

Хотя цели воров не всегда столь впечатляющи, в крупных магазинах кражи стали повседневным явлением. Керту Кярк, менеджер по связям с общественностью Prisma, говорит, что в среднем во всех Prisma происходит 250 краж в месяц: в супермаркетах их около дюжины, а в более крупных гипермаркетах – около полусотни.