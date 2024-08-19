Пограничник применил оружие против мужчины, который бросился на него с ножами

В воскресенье, 18 августа, около 21:35 пограничники получили сообщение о том, что в Муствеэ разведен костер и горит велосипед. На месте они обнаружили мужчину с ножами, который вел себя агрессивно и не реагировал на их приказы.

Сначала он попытался скрыться, но один из пограничников догнал его и потребовал бросить оружие. Однако вместо того, чтобы подчиниться, мужчина неожиданно рванулся в сторону сотрудника с ножами. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, пограничник сначала предупредил нападавшего о возможном применении огнестрельного оружия, но тот продолжил свой натиск. В этот момент сотрудник принял решение использовать служебное оружие.

Прибывшая на место скорая помощь доставила мужчину в больницу, его ранения не представляют угрозы для жизни. Пограничник не пострадал.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоски пояснил, что мужчина был известен полиции и ранее. «К сожалению, события развивались настолько стремительно, что нашим сотрудникам пришлось действовать решительно для защиты своей жизни. Применение огнестрельного оружия - это крайняя мера, к которой мы прибегаем только в исключительных случаях, когда иного выхода нет», - отметил Педоски.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти. Внутренний контроль Департамента полиции и погранохраны уже провела оценку действий сотрудников и пришла к выводу, что применение оружия было оправданным и правомерным.