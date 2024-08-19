Во время Олимпиады в Париже было совершено более 140 кибератак

Перевод: Сергей Светлов

Агентство кибербезопасности Франции Anssi находилось в состоянии повышенной готовности перед Олимпийскими играми и во время их проведения, чтобы предотвратить атаки, которые могли бы нарушить работу организационного комитета, продажу билетов или транспортные системы.

В период с 26 июля по 11 августа Anssi зафиксировало 119 сообщений, соответствующих событиям с низким уровнем угрозы, и 22 инцидента, в которых злоумышленники успешно атаковали информационные системы.

«Атаки были направлены в основном на государственные учреждения, а также на спортивную, транспортную и телекоммуникационную инфраструктуру», - сообщило агентство. По данным Anssi, треть этих атак составляли простои, половина из которых была вызвана атаками типа «отказ в обслуживании», направленными на перегрузку серверов.

Другие киберинциденты включали как попытки, так и реальные случаи повреждения систем и утечки данных.

Anssi отметило, что все киберинциденты, произошедшие в этот период, имели незначительное влияние.

В начале августа Гран-Пале, одно из мест проведения Олимпийских мероприятий в Париже, а также около 40 других музеев Франции стали жертвами атаки с использованием программ-вымогателей, однако это не повлияло на работу каких-либо информационных систем, связанных с Олимпийскими играми.

Программы-вымогатели используют уязвимости для шифрования и блокировки компьютерных систем, требуя выкуп у пользователя или организации за их разблокировку.

Во время Олимпийских игр в Токио в 2021 году было зафиксировано 450 миллионов подобных операций, что вдвое больше, чем на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Накануне Олимпийских игр директор по технологиям и информационным системам Парижских игр Мария-Роз Бруно заявила, что ожидает в 8-10 раз больше кибератак, чем на играх в Токио.