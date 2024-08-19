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Прокуратура возбудила уголовное дело для расследования ситуации в волостном предприятии Харку

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Компания Strantum, принадлежащая волости Харку.
Компания Strantum, принадлежащая волости Харку. Фото: Sander Ilvest

Окружная прокуратура по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями начала уголовное производство, чтобы проверить информацию, поступившую с заявлением о возможном нарушении ограничений на совершение действий в волости Харку.

Перевод: Сергей Светлов

Вкратце, расследуется, было ли проведение аудита, на основании которого был освобожден от должности руководитель волостного предприятия, законным. Вопреки утверждениям, распространяющимся в социальных сетях, никто из людей не находится под подозрением.

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