ЛЕТО НЕ СОБИРАЕТСЯ УХОДИТЬ В ближайшие дни максимальная температура воздуха сохранится на уровне 23-24 градусов

В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-9, до полуночи на северном побережье порывами до 12 м/с, утром усилится.

Днем ожидается малооблачная погода, местами и переменная облачность без осадков. Ветер до полудня слабый, переменных направлений, после полудня южных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 17, днем 18-23 градуса тепла.

В ночь на среду ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/с. Днем ожидается переменная облачность, после полудня на западе страны местами кратковременнные дожди. Ветер юго-восточный, 4-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на побережье до 17, днем 19-24 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, дождевые тучи смещаются с островов на восток материка. Местами ожидаются ливни, вероятны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами 15 м/с.

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полудня на востоке страны местами кратковременнные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11-17, днем 18-22 градуса тепла.