Вечером в понедельник, 19 августа, незадолго до семи часов вечера, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в деревне Пярсти волости Вильянди, где автомобиль Toyota C-HR врезался в дерево. Водитель, находившийся в автомобиле, получил травмы.
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ФОТО ⟩ Автомобиль врезался в дерево, водитель доставлен в больницу
По неизвестным пока причинам автомобиль Toyota врезался в дерево в деревне Пярсти. Водитель, женщина, получила травмы и была доставлена в больницу. В машине больше никого не было.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.