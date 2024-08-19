Умер телеведущий Фил Донахью. Вместе с Владимиром Познером он вел телемосты США – СССР

В США 18 августа в возрасте 88 лет скончался известный телеведущий Фил Донахью. О его смерти сообщила в понедельник, 19 августа, газета The Washington Post.

Breaking news: Phil Donahue, the host for nearly 30 years of a daytime television talk show that opened the door to successors and rivals including Oprah Winfrey, died Aug. 18. He was 88. https://t.co/VLvmUAdj7P — The Washington Post (@washingtonpost) August 19, 2024

Донахью был одним из пионеров жанра ток-шоу. Его авторская программа «Шоу Фила Донахью», впервые вышедшая в эфир в 1967 году, была фактически первым дневным ток-шоу с участием аудитории в современном понимании. Программа просуществовала до 1996 года.

У русскоязычной аудитории Фил Донахью получил известность в конце 80-х годов благодаря двум телемостам между США и СССР, которые он вел вместе с Владимиром Познером. Эти телемосты стали символами перестройки и окончания холодной войны.

В 1986 году Донахью стал первым иностранным корреспондентом, побывавшим на месте аварии на Чернобыльской АЭС. С 1991 по 1996 годы он вместе с Владимиром Познером вел программу по актуальным темам «Познер и Донахью» на CNBC.

Донахью 20 раз получал премии «Эмми»: десять - как лучший ведущий ток-шоу и еще десять - как автор лучшей программы в жанре ток-шоу. В марте 2024 года он получил Президентскую медаль Свободы - высшую гражданскую награду США.