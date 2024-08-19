POSTIMEES В УКРАИНЕ Российские дроны охотятся на мирных жителей

«Мы уже привыкли к артиллерийским обстрелам и знаем, как действовать, но атаки беспилотников – это буквально охота на людей, – рассказал Postimees Константин, который эвакуирует людей, живущих в опасной зоне в городе Херсон и его окрестностях. – Если дрон уже нацелился на вас, уйти от него очень сложно, особенно на дороге».