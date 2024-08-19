Российская армия ведет кровавую охоту на мирных жителей с помощью беспилотников через реку Днепр в Херсонской области. В июле там было совершено более три тысячи атак дронов, или по сотне атак в день. От ударов дронов пострадали 110 человек, в том числе дети.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Российские дроны охотятся на мирных жителей
Перевод: Александр Шкут
«Мы уже привыкли к артиллерийским обстрелам и знаем, как действовать, но атаки беспилотников – это буквально охота на людей, – рассказал Postimees Константин, который эвакуирует людей, живущих в опасной зоне в городе Херсон и его окрестностях. – Если дрон уже нацелился на вас, уйти от него очень сложно, особенно на дороге».