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POSTIMEES В УКРАИНЕ Российские дроны охотятся на мирных жителей

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Херсонская добровольческая эвакуационная команда в микроавтобусе, неоднократно ускользавшем от атак дронов, поднимает очередную спасенную, 83-летнюю Людмилу. Однако это спасение, возможно, оказалось относительно бесполезным, поскольку упрямая старушка обещает вернуться в свой дом, находящийся в очень опасном месте. Носилки держит Константин, главный герой истории Postimees.
Херсонская добровольческая эвакуационная команда в микроавтобусе, неоднократно ускользавшем от атак дронов, поднимает очередную спасенную, 83-летнюю Людмилу. Однако это спасение, возможно, оказалось относительно бесполезным, поскольку упрямая старушка обещает вернуться в свой дом, находящийся в очень опасном месте. Носилки держит Константин, главный герой истории Postimees. Фото: Svitlana Horijeva

Российская армия ведет кровавую охоту на мирных жителей с помощью беспилотников через реку Днепр в Херсонской области. В июле там было совершено более три тысячи атак дронов, или по сотне атак в день. От ударов дронов пострадали 110 человек, в том числе дети.

Перевод: Александр Шкут

«Мы уже привыкли к артиллерийским обстрелам и знаем, как действовать, но атаки беспилотников – это буквально охота на людей, – рассказал Postimees Константин, который эвакуирует людей, живущих в опасной зоне в городе Херсон и его окрестностях. – Если дрон уже нацелился на вас, уйти от него очень сложно, особенно на дороге».

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