Визит Путина в Баку: поездка к друзьям, помогающим Украине

«Пропагандистская машина России не может даже назвать Аллею Шахидов, где похоронены люди, убитые ее армией» - это один азербайджанский блогер возмутился тем, что Russia Today написала, будто президент России возложил цветы к вечному огню у мемориала жертвам Второй мировой войны.

На самом же деле цветы он клал у вечного огня у Аллеи Шахидов, в память о жертвах разгона советской армией с помощью боевого оружия и танков митингов за независимость в январе 1990. Тогда погибло более ста человек. На последних секундах видео российских пропагандистов за спиной российского лидера даже видны ряды могил.

Это событие известно в Баку как «черный январь», и националисты порой напоминают о нем, как о поводе не любить Россию, пытавшуюся тогда силовыми методами остановить развал своей империи.

Путина на улицах Баку не встречают с российскими флагами. Но нельзя сказать что к России или Путину в Азербайджане относятся резко негативно, тут скорее все сложно.

Все сложно

Когда в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в Баку прошли стихийные акции в поддержку Украины. Это нехарактерно для Азербайджана, где полиция обычно жестко пресекает даже одиночные пикеты. А тут полиция стояла в стороне, когда активисты приходили к украинскому, а затем и к российскому посольствам.