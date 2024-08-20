Существует угроза обрушения: в Таллинне автобусы направят в объезд

«Мы знаем о ней и решаем ее. В качестве первого шага я попросил Транспортный департамент изменить маршрут движения автобусов, чтобы они больше не проезжали через опасный участок», - сказал вице-мэр по вопросам коммунального хозяйства Пяртель-Петер Пере (Партия реформ).