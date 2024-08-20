На полуострове Какумяэ в Таллинне обвал берега подошел в опасной близости к дороге, по которой ездят и рейсовые автобусы.
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Существует угроза обрушения: в Таллинне автобусы направят в объезд
Постепенно разрушающийся берег - давняя проблема, которую теперь признали и в городской администрации.
«Мы знаем о ней и решаем ее. В качестве первого шага я попросил Транспортный департамент изменить маршрут движения автобусов, чтобы они больше не проезжали через опасный участок», - сказал вице-мэр по вопросам коммунального хозяйства Пяртель-Петер Пере (Партия реформ).