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Крупный работодатель сокращает треть штата

Редактор: rus.postimees.ee
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Производство. Иллюстративный снимок.
Производство. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Работающая в Виру-Нигула и Кадрина компания по производству мебели Flexa Eesti уведомила Кассу по безработице о планах сократить 50 сотрудников, пишет dv.ee.

По данным Lääne-Virumaa Uudised, всего на конец второго квартала в компании работало 148 человек.
 
Согласно данным Налогово-таможенного департамента, оборот Flexa Eesti в первой половине этого года снизился в годовом сравнении. Наиболее значительное падение произошло в начале года.

Flexa Eesti производит детскую мебель из сосны и древесноволокнистых плит, а также другую деревянную мебель на условиях субподряда.

Читайте подробнее на dv.ee.

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