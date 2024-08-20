Работающая в Виру-Нигула и Кадрина компания по производству мебели Flexa Eesti уведомила Кассу по безработице о планах сократить 50 сотрудников, пишет dv.ee.
Крупный работодатель сокращает треть штата
По данным Lääne-Virumaa Uudised, всего на конец второго квартала в компании работало 148 человек.
Согласно данным Налогово-таможенного департамента, оборот Flexa Eesti в первой половине этого года снизился в годовом сравнении. Наиболее значительное падение произошло в начале года.
Flexa Eesti производит детскую мебель из сосны и древесноволокнистых плит, а также другую деревянную мебель на условиях субподряда.
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