Путин зовет к себе всех приверженцев «традиционных ценностей», еще одну западную компанию уличили в тайном ведении бизнеса в РФ, российские вузы вылетели из первой сотни мирового рейтинга. Обзор событий в России

Российские вузы больше не лучшие

Ни один из российских университетов не вошел в ТОП-100 опубликованного на минувшей неделе рейтинга ARWU, который готовится в дружественном китайском Шанхае и является одним из трех ведущих мировых рейтингов (наряду с THE и QS). Лучший результат показал Московский государственный университет – он попал в группу 101–150 (после первой сотни список делится с диапазоном по 50 и 100 мест). Следующий в рейтинге российский вуз СПбГУ попал в группу 401–500.

При этом еще несколько лет назад, в 2021–2022 году Московский университет хотя и балансировал на грани, но входил в первую сотню. После начала войны в Украине российские вузы подвел один из самых значимых факторов в рейтинге ARWU – цитируемость статей в международных журналах. Российские вузы с гордостью отменили все требования публикаций во всех «вражеских» журналах – и получили закономерный результат в виде падения в рейтингах.

Ранее в июле рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало свой очередной рейтинг с аналогичными результатами. Если в рейтинге 2023 года (рейтинг публикуется на год вперед – то есть, список 2023 года публикуется летом 2022 года) российский лидер МГУ занимал 75-е место, в рейтинге 2024 года – 87-е место, то в нынешнем рейтинге на 2025 год – уже 94-е место.

То есть, с большой долей вероятности и в рейтинге QS уже через год не будет ни одного российского университета. Причина та же: цитируемость в значимых международных журналах. То есть, наука, которую производят даже самые лучшие российские университеты, никому в мире не нужна. По этому критерию МГУ находится в рейтинге QS лишь в восьмой сотне (!), а лучшие среди российских вузов МФТИ и МИСИС – в седьмой сотне.

Третий мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) в этом году пока не опубликовал результаты очередного ранжирования вузов – они ожидаются лишь в конце осени. Однако в прошлом году в первой сотне рейтинга THE удалось удержаться только одному российскому университету – все тому же МГУ. Вполне возможно, что в очередном рейтинге и его уже не будет.