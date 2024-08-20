Владимир Путин подписал указ об «оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» - они смогут быстро и упрощенном порядке получить вид на жительство в России. Американская нефтесервисная компания SLB (ранее - Schlumberger), несмотря на официальный уход с рынка РФ, продолжает вести бизнес с государственными российскими нефтегазовыми компаниями и заплатила в бюджет РФ более 4,5 миллиардов долларов только в 2023 году. В первой сотне Шанхайского рейтинга университетов ARWU не оказалось ни одного российского вуза. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Путин зовет к себе всех приверженцев «традиционных ценностей», еще одну западную компанию уличили в тайном ведении бизнеса в РФ, российские вузы вылетели из первой сотни мирового рейтинга. Обзор событий в России
Кому невыносимо при «неолиберализме»
Владимир Путин подписал указ, который упрощает лицам, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», переезд в Россию на постоянное место жительства. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, необходимо доказать неприятие «деструктивных неолиберальных идеологических установок» в той стране, где они живут сейчас. Что это за «установки», прямо не говорится, но указывается, что они должны противоречить ценностям, «предусмотренным Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Это уже другой президентский указ Путина, от ноября 2022 года, где говорится, что эти самые «традиционные ценности» - это «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России». Вот такой исчерпывающий список.
Если вам в вашем государстве тяжело живется без этих ценностей, то Владимир Путин приглашает вас в Россию даже без подтверждения знания русского языка и истории. По первому же заявлению в любом российском диппредставительстве вам в этом случае выпишут трехмесячную визу и начнут процедуру оформления вида на жительство. Сверх всяких квот и нормативов.
Правда, есть одно условие, о котором в путинском Указе как-то не упоминается. В последнее время миграционные органы России особенно внимательно относятся к тем, кто получает российское гражданство, и в значительном количестве случаев вместе с российским паспортом выдают им повестку в армию. Защищать свою новую родину на ближних подступах, так сказать. Это новшество, которое активно стало применяться этим летом в связи с необходимостью пополнения российской армии вторжения в Украине, уже охладило пыл желающих получить российское гражданство мигрантов из стран СНГ. Однако вполне может быть, что среди них просто не было приверженцев «традиционных ценностей».
Schlumberger помогает России зарабатывать
Еще одну американскую компанию уличили в сотрудничестве с российским нефтегазовым комплексом (и по совместительству – главным спонсором российского бюджета), несмотря на санкции и официальный уход с рынка РФ. На этот раз речь идет о контрактах нефтесервисной компании SLB (ранее - Schlumberger) с «Роснефтью», «Газпромом» и «Лукойлом», которые обнаружила газета Financial Times.
По данным издания, SLB перехватила контракты у своих бывших конкурентов Baker Hughes, Halliburton и швейцарской ABB, которые ушли из России в 2022 году с разницей в несколько месяцев. SLB в июле 2023 года тоже объявило о прекращении «поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий». Однако Financial Times выяснила, что и сегодня товары SLB поступают в Россию, в основном через Китай и Индию. Это буровой инструмент, электрические кабели, химикаты и прочее. Формально поставщиками являются не предприятия холдинга SLB, потому и никакие санкции компания формально не нарушает.
По данным расследования, только в 2023 году российский бизнес SLB (не только поставки комплектующих, но и контракты на обслуживание оборудования) заплатил в бюджет РФ более 4,5 млрд долларов в виде налогов. Этого достаточно, например, чтобы в течение года платить зарплату 187,5 тысячам российских контрактников в Украине.
Две недели назад я уже писал, что концерн Volkswagen точно также неформально и через Китай вернул свой бизнес в Россию. Можно считать – тенденция. Иностранные компании в основном и так не покинули Россию и продолжили там работать как ни в чем не бывало. А теперь даже те, кто громко объявил о своем уходе, тихонько возвращаются обратно.
Российские вузы больше не лучшие
Ни один из российских университетов не вошел в ТОП-100 опубликованного на минувшей неделе рейтинга ARWU, который готовится в дружественном китайском Шанхае и является одним из трех ведущих мировых рейтингов (наряду с THE и QS). Лучший результат показал Московский государственный университет – он попал в группу 101–150 (после первой сотни список делится с диапазоном по 50 и 100 мест). Следующий в рейтинге российский вуз СПбГУ попал в группу 401–500.
При этом еще несколько лет назад, в 2021–2022 году Московский университет хотя и балансировал на грани, но входил в первую сотню. После начала войны в Украине российские вузы подвел один из самых значимых факторов в рейтинге ARWU – цитируемость статей в международных журналах. Российские вузы с гордостью отменили все требования публикаций во всех «вражеских» журналах – и получили закономерный результат в виде падения в рейтингах.
Ранее в июле рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало свой очередной рейтинг с аналогичными результатами. Если в рейтинге 2023 года (рейтинг публикуется на год вперед – то есть, список 2023 года публикуется летом 2022 года) российский лидер МГУ занимал 75-е место, в рейтинге 2024 года – 87-е место, то в нынешнем рейтинге на 2025 год – уже 94-е место.
То есть, с большой долей вероятности и в рейтинге QS уже через год не будет ни одного российского университета. Причина та же: цитируемость в значимых международных журналах. То есть, наука, которую производят даже самые лучшие российские университеты, никому в мире не нужна. По этому критерию МГУ находится в рейтинге QS лишь в восьмой сотне (!), а лучшие среди российских вузов МФТИ и МИСИС – в седьмой сотне.
Третий мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) в этом году пока не опубликовал результаты очередного ранжирования вузов – они ожидаются лишь в конце осени. Однако в прошлом году в первой сотне рейтинга THE удалось удержаться только одному российскому университету – все тому же МГУ. Вполне возможно, что в очередном рейтинге и его уже не будет.