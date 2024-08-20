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Известное в Эстонии платежное приложение находится на грани банкротства

Редактор: rus.postimees.ee
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Платежный терминал.
Платежный терминал. Фото: Marko Saarm / Sakala

Проблемы литовского платежного приложения kevin. усугубляются: против компании поданы два заявления о банкротстве. В Эстонии услугами компании пользуется многие магазины, сообщает dv.ee.

Недавно Äripäev писал о том, что литовский финтех-стартап kevin., которому еще пару лет назад предсказывали статус единорога, не смог справиться с требованиями, предъявляемыми к кредитным учреждениям.

Компания растратила деньги инвесторов, задолжала государству полмиллиона евро и попала под строгий контроль Центрального банка Литвы.

Так, kevin. предоставляет эстонским интернет-магазинам услугу платежного шлюза, выступая посредником между интернет-магазином и банком.

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