Почти три четверти завершивших программу Noored Kooli («Молодежь в школу»), запущенную для сокращения нехватки учителей, продолжают работать в сфере образования и после окончания программы, пишет Rus.ERR.
Стало известно, какое количество прошедших программу Noored Kooli остается в системе образования
Двухлетняя программа развития Noored Kooli предлагает заинтересованным людям возможность поработать учителем основной школы, одновременно проходя обучение в области психологии, общего образования и дидактики выбранных предметов.
Из всех выпускников программы, которых в настоящее время насчитывается 309, почти 70% пошли в магистратуру. Некоторые из них стали учителями.
«73 процента всех выпускников продолжают получать образование; 62% из них по-прежнему работают учителями», – сказала руководитель по связям с общественностью программы Noored Kooli Кярт Лехис.