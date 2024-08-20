Вт, 20.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Стало известно, какое количество прошедших программу Noored Kooli остается в системе образования

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Языковой лагерь Noored kooli.
Языковой лагерь Noored kooli. Фото: Noored Kooli

Почти три четверти завершивших программу Noored Kooli («Молодежь в школу»), запущенную для сокращения нехватки учителей, продолжают работать в сфере образования и после окончания программы, пишет Rus.ERR.

Двухлетняя программа развития Noored Kooli предлагает заинтересованным людям возможность поработать учителем основной школы, одновременно проходя обучение в области психологии, общего образования и дидактики выбранных предметов.

Из всех выпускников программы, которых в настоящее время насчитывается 309, почти 70% пошли в магистратуру. Некоторые из них стали учителями.

«73 процента всех выпускников продолжают получать образование; 62% из них по-прежнему работают учителями», – сказала руководитель по связям с общественностью программы Noored Kooli Кярт Лехис.

Ключевые слова

Наверх